إيران: قواتنا المسلحة تستعد لمواجهة أي هجوم أمريكي محتمل

رام الله – وطن للأنباء: أعلنت إيران استعدادها لمواجهة عدة سيناريوهات محتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنها لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب من الناحية القانونية، وأن قواتها المسلحة تتهيأ للتعامل مع أي هجوم محتمل، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن شروط التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن بلاده تستعد لمختلف الاحتمالات، فيما تعمل الحكومة على مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي وضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد غريب آبادي أن طهران لن تتنازل عن مطالبها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، والتي تشمل إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، ورفع الحصار الاقتصادي والعقوبات، بما فيها المفروضة على قطاع النفط، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة مطالبة باتخاذ إجراءات عملية بشأن القوات والمعدات العسكرية التي نشرتها في المنطقة، مشيرا إلى أن تنفيذ الالتزامات الأمريكية يمكن أن يتم خلال يومين، بما يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح المسؤول الإيراني أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق، بسبب خلافات حول توقيت تنفيذ الالتزامات، إذ تسعى واشنطن إلى تأجيل بعض الإجراءات، وهو ما ترفضه طهران.

وقال غريب آبادي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكنها أن تدفع الثمن مرتين، وأن تتخذ خطوات لإرضاء الولايات المتحدة، رغم كونها ضحية حرب وعدوان".

واتهم واشنطن بنكث تعهداتها خلال المفاوضات ثلاث مرات على الأقل خلال العام ونصف الماضيين، مشيرا إلى أن بعض التفاهمات لم تصمد لأكثر من أسبوعين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".