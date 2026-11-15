الخامس عشر من نوفمبر استقلالٌ أُعلن.. ووطنٌ ما زال ينتظر الحرية

كتب: رامي الغف

في الخامس عشر من نوفمبر من كل عام، يستحضر الشعب الفلسطيني واحدة من أهم محطاته الوطنية والتاريخية؛ ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني، الذي أعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات في العاصمة الجزائرية يوم 15 نوفمبر 1988، باسم المجلس الوطني الفلسطيني، مستنداً إلى إرادة شعبٍ لم يتخلَّ يوماً عن حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

لم يكن إعلان الاستقلال مجرد وثيقة سياسية أو خطاب تاريخي، بل كان إعلاناً عن هوية وطنية متجذرة في الأرض والتاريخ، ورسالة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني، رغم الاحتلال والتهجير والمجازر ومحاولات طمس هويته، سيبقى متمسكاً بوطنه وحقوقه الوطنية المشروعة.

لقد صاغ الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل محمود درويش كلمات وثيقة الاستقلال بلغة حملت عمق التاريخ ووجع النكبة وأمل المستقبل، وأكدت أن فلسطين ليست مجرد جغرافيا، بل قضية شعب وذاكرة وطن وحق لا يسقط بالتقادم. وجاء الإعلان واضحاً في جوهره: قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ومنذ ذلك الإعلان، مرت القضية الفلسطينية بمحطات سياسية ونضالية عديدة، من مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو، إلى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، مروراً بمسارات التفاوض والمبادرات الدولية، التي لم تنجح في إنهاء الاحتلال أو تحقيق الاستقلال المنشود. وفي المقابل، واصلت إسرائيل سياساتها الاستيطانية والتهويدية، وفرض الوقائع على الأرض، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واليوم، وبعد مرور عقود على إعلان الاستقلال، لا يزال السؤال الفلسطيني الكبير قائماً: أين الاستقلال الذي أُعلن؟ وأين الدولة التي انتظرها شعبنا طويلاً؟

ففلسطين ما زالت تواجه الاحتلال والاستيطان والحصار والانقسام، فيما يعيش أهلنا في قطاع غزة واحدة من أقسى المآسي الإنسانية، بين الدمار والنزوح وفقدان الأحبة وتدمير مقومات الحياة، بينما يواجه شعبنا في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متصاعدة ومحاولات مستمرة لفرض واقع جديد على الأرض.

لكن الاستقلال ليس مجرد إعلان في وثيقة، ولا مناسبة نحتفل بها كل عام، بل هو مشروع وطني متكامل، يتطلب إنهاء الاحتلال، واستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني، وتجديد الشرعيات عبر انتخابات ديمقراطية حرة، وبناء مؤسسات وطنية قوية تقوم على الكفاءة والنزاهة والمساءلة، وتضع مصلحة الشعب فوق المصالح الفئوية والحزبية.

إن ذكرى الاستقلال يجب أن تكون محطة لمراجعة التجربة الوطنية، ومصارحة الذات، واستعادة روح المشروع الوطني الذي جمع الفلسطينيين حول هدف التحرر وإقامة الدولة. فلا يمكن أن نطالب العالم باحترام حقوقنا، بينما نعجز عن إنهاء انقسامنا واستعادة وحدتنا الوطنية.

إن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، واللاجئون أصحاب حق أصيل في العودة، والأرض الفلسطينية ليست موضوعاً للتنازل أو المساومة، كما أن تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى تستوجب أن نكون على قدر المسؤولية الوطنية والتاريخية.

وفي هذه الذكرى، نستحضر أرواح شهدائنا الأبرار، ونحيّي صمود أسرانا وجرحانا وأهلنا في غزة والضفة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات، وكل من حمل فلسطين في قلبه ودافع عن هويتها وحقوقها.

إن إعلان الاستقلال كان وعداً وطنياً، وتحقيق الاستقلال مسؤولية الأجيال.

فلسطين لا تحتاج إلى إعلان جديد بقدر ما تحتاج إلى إرادة وطنية موحدة، وقيادة مسؤولة، ومشروع تحرري واضح، وعمل جاد ينهي الاحتلال ويعيد للشعب الفلسطيني حقه في الحياة والحرية والكرامة والسيادة.

سيبقى الخامس عشر من نوفمبر عنواناً للأمل والإصرار، وسيبقى الحلم الفلسطيني قائماً حتى تشرق شمس الحرية فوق القدس، وترتفع راية فلسطين فوق أرضها، وتتحقق الدولة المستقلة التي حلم بها الشهداء وانتظرها الأحياء.

المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى، والعودة للاجئين، والاستقلال لفلسطين.