الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق الممر الجنوبي في مضيق هرمز وتلغيمه بالكامل

طهران تحذّر السفن من العبور دون تنسيق مسبق وتهدد بالتعامل بحزم مع المخالفين.. ست ناقلات نفط تعرضت للانفجار والحريق والغرق منذ أمس

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إغلاق الممر الملاحي الجنوبي في مضيق هرمز، مؤكدة أنه أصبح ملغماً بالكامل، ومحذرة السفن وناقلات النفط من استخدامه أو محاولة العبور عبره دون تنسيق مسبق مع طهران.

وقالت بحرية الحرس الثوري، في بيان، إن المسار الجنوبي، الذي جرى استحداثه بمشاركة الولايات المتحدة، بات مزروعاً بالألغام البحرية وتحول إلى "حقل ألغام ونيران"، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي ناقلات تخالف تحذيراتها وتحاول عبور الممر.

وحملت البحرية الإيرانية مالكي السفن وأطقمها مسؤولية المخاطر الناجمة عن استخدام هذا المسار، محذرة من أن التعاون مع القوات الأميركية أو الاعتماد على تصريحات قادتها بشأن تأمين المضيق وإزالة الألغام لن يوفر الحماية للسفن من الأخطار المحدقة بها.

وبررت طهران هذه الإجراءات بما وصفته بالحصار الذي يفرضه الجيش الأميركي، وانتهاك اللوائح الإيرانية المنظمة للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة تجنب المناطق الخطرة وعدم الإبحار فيها دون تنسيق مسبق مع قواتها البحرية.

وفي سياق متصل، أعلنت بحرية الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي، مشيرة إلى أن الناقلتين كانتا تبحران بتوجيه مباشر من القوات الأميركية، وبدعم من طائرات مقاتلة تابعة للجيش الأميركي.

وأضافت أن اصطدام الناقلتين بالألغام أعقبه وقوع انفجارات ضخمة، لافتة إلى ارتفاع عدد ناقلات النفط التي تعرضت للحريق والغرق في مضيق هرمز منذ أمس إلى ست ناقلات، وفق روايتها.

كما تحدثت البحرية الإيرانية عن امتداد التلوث الناجم عن الانفجارات على طول الساحل وفي مياه المضيق، محذرة من مخاطر استمرار حركة الملاحة عبر المناطق التي أعلنت أنها ملغمة.

ويأتي التصعيد الإيراني في وقت تتبادل فيه طهران وواشنطن التحذيرات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط خلاف متصاعد حول المسارات البحرية والإجراءات المفروضة على حركة السفن، في ظل الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، بحسب الموقف الإيراني.

ويكتسب التطور أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه مصدراً لمخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وأسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين البحري.