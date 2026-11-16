مستوطنون يهاجمون منزلاً ومركبات مواطنين في نابلس وسلفيت

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، منزلاً في جبل بئر قوزا قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي في المنطقة، فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين شرق سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في منطقة جبل بئر قوزا على أطراف بلدة بيتا، وأقدموا على قطع بوابته الرئيسية، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي في المنطقة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين في منطقة واد الشاعر شرقي مدينة سلفيت.