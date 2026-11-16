ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف

وطن للأنباء: دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، السفير أندرياس فيدلر، اليوم الاثنين، إلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة المتورطين فيها.

وجاءت تصريحات فيدلر خلال زيارة وفد أوروبي إلى قرية أم الخير في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية منطقة عسكرية مغلقة، وأجبر الوفد على مغادرتها.

وقال فيدلر إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، مشدداً على ضرورة محاسبة "إسرائيل" للمستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف، مؤكداً أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وشدد فيدلر على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم التجمعات الفلسطينية في المنطقة، بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكانها.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع عمليات الاقتحام والتهجير والاستيلاء على الأراضي.