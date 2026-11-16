ترامب ينشر على "تروث سوشيال" صوراً لجنود أميركيين وهم يستعدون للحرب...!

مقطع مصور يظهر جنوداً أميركيين بزيهم العسكري إلى جانب طائرات نقل عسكرية.. وترامب يرفقه برسالة تطلب الحماية الإلهية للقوات الأميركية

وصول حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" يرفع عدد مجموعات حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث.. وطهران تحذّر: لن ننتظر واشنطن لتوجيه الضربة الأولى

وطن للأنباء: نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، مقطع فيديو يظهر جنوداً أميركيين بزيهم العسكري وهم يجثون للصلاة على مدرج أحد المطارات، فيما تظهر خلفهم طائرات نقل عسكرية أميركية من طراز "C-17 غلوب ماستر 3"، في مشاهد أثارت تساؤلات بشأن دلالاتها العسكرية، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأعاد ترامب نشر المقطع دون تعليق مباشر، كما نشر صورة تحمل عبارة: "ليحمِ الله قواتنا، قولوا آمين" (May God protect our troops, say AMEN)، في إشارة إلى القوات الأميركية.

ويكتسب نشر هذه المشاهد أهمية إضافية في ضوء التحركات العسكرية الأميركية المتسارعة في المنطقة، إذ وصلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر، لتنضم إلى مجموعتي حاملات طائرات أميركيتين أخريين تعملان في المنطقة.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول أميركي أن وصول الحاملة رفع عدد مجموعات حاملات الطائرات الأميركية العاملة ضمن نطاق القيادة المركزية إلى ثلاث مجموعات، في خطوة تعزز الوجود البحري الأميركي في المنطقة، وتأتي وسط استمرار المواجهة مع إيران.

في المقابل، أطلقت طهران تحذيرات جديدة من تصعيد محتمل، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في تصريحات صحفية، إن بلاده "لن تنتظر الولايات المتحدة حتى تشن هجوماً أولاً"، محذراً من أن واشنطن قد تستغل المسار الدبلوماسي لكسب الوقت والاستعداد لهجوم جديد.

وتعكس هذه التصريحات تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها، في ظل استمرار التحركات العسكرية الأميركية والتحذيرات الإيرانية المتبادلة.

ما دلالة ظهور طائرات C-17 في الفيديو؟

تُعد طائرة "C-17 غلوب ماستر 3" من طائرات النقل العسكري التابعة لسلاح الجو الأميركي، وهي مصممة لنقل الجنود والمعدات العسكرية والمركبات والإمدادات لمسافات طويلة، كما تُستخدم في عمليات الإغاثة الإنسانية والطوارئ.

ورغم أن ظهورها إلى جانب جنود أميركيين بزيهم العسكري أثار تكهنات بشأن استعدادات عسكرية محتملة، فإن هذه المشاهد لا تثبت بحد ذاتها وجود تحرك عسكري جديد أو الاستعداد لتنفيذ هجوم، إذ لم يعلن ترامب أو وزارة الدفاع الأميركية أن الفيديو يوثق تحضيرات لعملية عسكرية ضد إيران.

ويأتي نشر المقطع بالتزامن مع تعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة والتحذيرات الإيرانية من توجيه ضربة استباقية، ما يضع التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة في دائرة الاهتمام، وسط مخاوف من انتقال التوتر إلى مواجهة أوسع.