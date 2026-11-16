معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام

رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال شن هجوم عسكري على إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل ربط توقيت أي تحرك محتمل بمخرجات القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط تصاعد التوترات بين القوى الكبرى والضغوط الأمنية على واشنطن.

ونقل المحلل العسكري في الصحيفة آفي أشكنازي أن القمة الثلاثية قد تحدد مسار القرار بشأن مهاجمة إيران، مشيرا إلى أن ترامب يواجه سباقا مع الزمن لاتخاذ قرار قبل أن تؤدي تحركات الكونغرس ومجلس الشيوخ إلى تقييد صلاحياته في هذا الملف.

وبحسب التقرير، تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية، في ظل ما وصفته الصحيفة باستغلال روسيا والصين تراجع النفوذ الأمريكي لتوسيع حضورهما ومواجهة واشنطن، إلى جانب اختراقات أمنية واستخباراتية تستهدف المصالح الأمريكية.

وفي هذا السياق، تحدثت الصحيفة عن اختراق استخباراتي مزعوم لشركة "إنفيديا" عبر ما وصفته بـ"فخ العسل"، قالت إنه أتاح للصين الوصول إلى رقائق إلكترونية وخوادم أمريكية متطورة، من خلال علاقة مزعومة بين رئيس الشركة جنسن هوانغ وسيدة مرتبطة بشبكات استخباراتية صينية.

وعلى الصعيد الأمني، أفادت "معاريف" بأن عددا من كبار وزراء إدارة ترامب اضطروا إلى الإقامة في قواعد عسكرية أمريكية لأكثر من أسبوع، إثر تحذيرات استخباراتية نقلها الموساد إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشأن مخطط إيراني مزعوم لاستهدافهم داخل الولايات المتحدة بطائرات مسيرة أو وسائل أخرى.

وربط التقرير هذه المخاوف بهجوم إلكتروني استهدف أنظمة الرادار التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، وأدى إلى اضطراب حركة الطيران الأمريكية.

وفي ما يتعلق بالتصعيد الإقليمي، أشارت الصحيفة إلى استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز، ومهاجمة أنظمة رادار ومعدات عسكرية أمريكية في الكويت، إلى جانب رفض طهران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أو ملف الملاحة في الخليج.

كما تحدثت عن تمويل إيراني لإعادة إعمار مناطق حزب الله في لبنان وتعويض النازحين، بالتزامن مع تصعيد الحوثيين في اليمن ضد السعودية وحركة الملاحة في مضيق باب المندب.

وفي إطار التنسيق الأمني الأمريكي الإسرائيلي، كشفت الصحيفة عن إجراء رئيس الموساد رومان جوفمان مباحثات في واشنطن وميامي مع مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لبحث ما وصفته بالتهديدات الإيرانية المتصاعدة.

وخلص التحليل إلى أن نتائج القمة الثلاثية وموقف ترامب خلالها ستشكل عاملا مؤثرا في تحديد مسار المواجهة مع إيران، في وقت تتزايد فيه التقديرات الإسرائيلية بشأن احتمال تجدد الهجوم العسكري.