شاهد | مقدسيون يطردون الوفد المطبع الذي اقتحم الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

وطن: تجول وفد إماراتي تطبيعي، مساء اليوم الأحد، في رحاب المسجد الأقصى، بحراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان بأن مجموعة من المقدسيين طردوا الوفد الإماراتي الذي دخل الأقصى، فيما لاحقت شرطة الاحتلال المقدسيين في الساحات.

وبينوا أن عناصر من شرطة الاحتلال انتشروا في ساحات المسجد الأقصى، عقب دخول الوفد.

ودخل الوفد الإماراتي التطبيعي إلى المسجد الأقصى من باب المجلس بحراسة شرطة الاحتلال، وخرجوا من باب القطانين.