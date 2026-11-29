وطن للأنباء: في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة التخطيط التشاركي وتعزيز التكامل بين مختلف المستويات الإدارية، عقد البنك الإسلامي الفلسطيني المؤتمر الثالث لقيادته وذلك بمشاركة واسعة شملت المدير العام د. عماد السعدي ومساعدي المدير العام ومدراء المناطق والدوائر والوحدات والفروع والمكاتب في البنك.

وناقش المؤتمر الذي عقد في مدينة رام الله آخر إنجازات البنك وخططه للعام 2027 وأبرز التدخلات اللازمة لضمان استدامة النمو والتميز المؤسسي، بالإضافة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني في الفترة الحالية والسبل المثلى للتعامل معها.

وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات والأفكار التطويرية التي من شأنها تعزيز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم المصرفية وتلبية تطلعاتهم بكفاءة أعلى.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من النهج الذي كرسه مجلس إدارة البنك باعتماد التخطيط التشاركي وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، من خلال إشراك القيادات والكفاءات المختلفة في مناقشة التوجهات المستقبلية وتحديد الأولويات الاستراتيجية، بما يضمن مواءمة الخطط مع احتياجات العمل ومتطلبات التطور، ويعزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه بكفاءة واستدامة.

وأضاف السعدي: "يمثل المؤتمر محطة سنوية مهمة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الوحدات التنظيمية، بما يسهم في بناء رؤية موحدة للمرحلة المقبلة وترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ونحرص من خلال هذه اللقاءات على استشراف المتغيرات الاقتصادية والمالية والتعامل معها بمرونة وكفاءة، بما يضمن الحفاظ على وتيرة التطور وتحقيق الأهداف المؤسسية".

وبيّن السعدي أن قيمة المؤتمر لا تقتصر على مناقشة الخطط والمؤشرات فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز ثقافة الحوار المؤسسي، مؤكداً أن النقاشات والتوصيات التي تم الخروج بها ستشكل رافداً مهماً لجهود البنك الرامية إلى الارتقاء بالأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المرحلة القادمة.

كما أكد السعدي أن البنك استطاع خلال السنوات الماضية ترسيخ مكانته كأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين وتحقيق تقدم ملموس في العديد من المجالات لا سيما في التحول الرقمي وابتكار منتجات مصرفية إسلامية جديدة وتعزيز الإسهامات المجتمعية، مضيفاً أن التكامل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكوادر البنك كافة، إلى جانب المتابعة المستمرة من هيئة الرقابة الشرعية، شكل أساساً متيناً لمواصلة النمو وتعزيز قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية بثقة واستدامة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.