وطن للأنباء: تواصل وزارة التربية والتعليم العالي، ومركز إبداع المعلم، تنفيذ تدريبات نقل المعرفة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي للعام 2026–2027، مستهدفاً 23 مدرسة في أربع مديريات للتربية والتعليم، وهي: بيت لحم، وشمال الخليل، وطولكرم، وسلفيت، بهدف تعزيز دمج مهارات التعلم العاطفي الاجتماعي في الممارسات التعليمية اليومية، وتوسيع أثر المشروع داخل البيئة المدرسية.

وتأتي هذه التدريبات استكمالاً لبرنامج التدريب المركزي الذي استهدف مجموعة من المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين، إذ يعمل المشاركون على نقل المعارف والخبرات التي اكتسبوها إلى زملائهم في الهيئات التدريسية، من خلال تدريبات مدرسية بواقع 12 ساعة تدريبية لكل مدرسة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز استدامة تطبيق منهجية التعلم العاطفي الاجتماعي.

وأكد ممثل وزارة التربية والتعليم العالي معتز حميد أهمية هذه التدريبات في تعزيز دمج التعلم العاطفي الاجتماعي في العملية التعليمية، وتطوير قدرات الهيئات التدريسية على توظيف ممارسات تربوية تراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلبة، مشيراً إلى أن توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة يشكل أساساً لتعزيز مشاركة الطلبة وتفاعلهم الإيجابي، وأن الشراكة بين الوزارة ومركز إبداع المعلم تسهم في مواصلة تطوير هذا المجال وترسيخ حضوره في المدارس.

من جانبه، أوضح منسق مشاريع التعلم العاطفي الاجتماعي في مركز إبداع المعلم سلاح سمارة أن تدريبات نقل المعرفة تمثل خطوة أساسية لتحويل المعارف والمهارات المكتسبة خلال التدريب المركزي إلى ممارسات تربوية داخل المدارس، مشيراً إلى أن استهداف 23 مدرسة في أربع مديريات تربوية يهدف إلى توسيع دائرة التأثير وتعزيز دور المعلمين كقادة للتغيير، من خلال توظيف مهارات الوعي بالذات، وإدارة الانفعالات، وبناء العلاقات الإيجابية، واتخاذ القرارات المسؤولة، بما ينعكس على النمو النفسي والاجتماعي والأكاديمي للطلبة.

ويعتمد المشروع على منهجية التعلم العاطفي الاجتماعي التي تركز على خمسة مجالات رئيسة، هي: الوعي بالذات، وإدارة الذات، والوعي الاجتماعي، ومهارات بناء العلاقات، واتخاذ القرارات المسؤولة، وذلك من خلال نشاطات وتطبيقات عملية تربط هذه المهارات بالحياة المدرسية والمواقف اليومية داخل الصفوف.

يُذكر أن المشروع يُنفذ بدعم من حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، ويهدف إلى تعزيز الأداء الاجتماعي والأكاديمي للأطفال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من خلال معالجة آثار التحديات الاجتماعية والعاطفية، وذلك ضمن مرحلته الثالثة.