ليس غريبا أن تصدر ثماني دول بيانا تدعو فيه إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، وليس مستغربا أن تتحدث عواصم العالم عن ضرورة تجديد الحياة السياسية، أو أن تتناول الديمقراطية بوصفها مدخلا لاستعادة التوازن في بنية النظام السياسي الفلسطيني، لكن ما يستدعي التوقف طويلا، أن يصبح حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه مادة للتذكير الخارجي، وأن يأتي من وراء البحار من يلفت انتباهنا إلى ضرورة الانتخابات، وكأننا نسينا أن الشعوب لا تستمد حقها في اختيار من يحكمها أو يمثلها من بيانات الدول، ولا تحتاج إلى شهادة حسن سلوك دولية كي تمارس حقا أصيلا يفترض ألا يكون موضع نقاش أو مساومة أو تأجيل. ثماني دول تجتمع لتذكيرنا بما ينبغي أن يكون بديهيا، فيما يقف المشهد الفلسطيني أمام مرآة لا يرغب كثيرون في النظر إليها، مرآة تكشف حجم الاختلال في العلاقة بين الشعب ومؤسساته، وبين الشعارات التي ترفع باسم الديمقراطية والواقع الذي يجري فيه تعطيلها، وبين الحديث المتكرر عن الشرعية ومصادرها، وحالة الجمود التي أصابت أدوات إنتاجها وتجديدها.

وليس الاعتراض هنا على مضمون الدعوة إلى الانتخابات، ولا على ضرورة تجديد الحياة السياسية الفلسطينية، فذلك استحقاق لا يحتاج إلى من يروّج له أو يبرر أهميته، وإنما على هذا المشهد الذي يجعل الخارج يتحدث عن حقنا في الاختيار، بينما يعجز الداخل عن تحويل هذا الحق إلى ممارسة وطنية مستقرة، وعن بناء نظام سياسي يستمد قوته من إرادة الشعب، لا من موازين القوى، ولا من الحسابات الخاصة، ولا من قدرة هذا الطرف أو ذاك على إبقاء الأبواب موصدة. أي عبث سياسي هذا الذي يجعل الانتخابات تبدو حدثا استثنائيا يحتاج إلى رعاية دولية، ومواعيد مقترحة، وتدخلات، وبيانات، بينما يفترض أنها جزء طبيعي من حياة سياسية لا يجوز تعطيلها، ولا احتكارها، ولا إخضاعها لمزاج المتنفذين أو حسابات البقاء في مواقع السلطة؟ وأي مأزق هذا الذي يجعلنا نتعامل مع التجديد الديمقراطي باعتباره مطلبا طارئا، لا حقا أصيلا غاب طويلا حتى كاد غيابه يصبح مألوفا؟

لكن المسألة لا تقف عند حدود البيان، ولا عند الدول التي أصدرته، بل تتجاوز ذلك إلى طبيعة الوصايات التي باتت تحاصر القرار الفلسطيني من جهات متعددة، وتضع الشعب أمام واقع تتنازع فيه الأطراف الحديث عن مستقبله، فيما يتراجع حضوره الفعلي في تقرير هذا المستقبل. هناك وصاية الاحتلال، وهي الأكثر وضوحا وبطشا، وصاية القوة التي تصادر الأرض والحقوق، وتفرض الوقائع، وتعيد تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا، وتتحكم في تفاصيل الحياة الفلسطينية، وتريد للفلسطيني أن يبقى محاصرا في حدود ما تسمح به القوة المحتلة. وهناك وصاية السياسة الفلسطينية، حين تتحول المؤسسات إلى هياكل مغلقة، وحين يصبح القرار حكرا على دوائر ضيقة، وحين تتراجع المشاركة والمساءلة، ويصبح التجديد تهديدا لا ضرورة، ويغدو الشعب مجرد جمهور مطلوب منه أن يتكيف مع القرارات، لا شريكا في صناعتها. ثم تأتي وصاية الخارج، التي تتحدث عن الحقوق والديمقراطية والتسوية والسلام، لكنها لا تتحرك خارج مصالحها وحساباتها، ولا تتعامل مع القضية الفلسطينية دائما بوصفها قضية تحرر وحقوق وطنية، بل باعتبارها ملفا سياسيا قابلا للإدارة، والتدوير، والتأجيل، والتفاوض على سقوفه وحدوده.

وما بين هذه الوصايات، يبدو الفلسطيني كأنه صاحب بيت فقد مفاتيحه، تتكاثر الأيدي التي تشير إلى الطريق، وتكثر النصائح بشأن ترتيب الغرف وتحديد مواعيد فتح الأبواب، فيما يقف صاحب البيت عاجزا عن استعادة حقه في إدارة شؤونه، أو حتى في الاعتراض على من يتصرف بمحتوياته. وكل طرف يملك روايته، وكل جهة لديها تصورها، وكل عاصمة لديها مقاربتها، وكل مسؤول لديه مبرراته، إلا أن السؤال الذي يغيب وسط هذا الضجيج هو.. أين الشعب من كل ذلك؟ أين إرادته، وأين موقعه من القرار، وأين حقه في أن يكون صاحب الكلمة الفصل في تحديد من يمثله، ومن يحكمه، ومن يتحدث باسمه، ومن يقرر مصيره؟ لقد أصبحنا في مشهد تتعدد فيه الجهات التي تتحدث عن الفلسطيني، وتتنافس على تقديم الحلول له، وتحدد ما ينبغي أن يفعله، بينما يتراجع الفلسطيني نفسه إلى مقاعد الانتظار، كأنه مطلوب منه أن يراقب حكاية وطنه من بعيد، وأن يصفق حين تتوافق القرارات مع ما يتمنى، وأن يبتلع خيبته حين لا تتوافق.

ولعل أكثر ما يستدعي الغضب أن هذا الاختلال لم يعد مقتصرا على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا على الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، بل امتد ليطال مجمل النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، التي يفترض أنها الإطار الوطني الجامع، والمرجعية السياسية للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، والحامل التاريخي لمشروعه الوطني. فماذا بقي من هذا الدور في ظل ما أصاب مؤسسات المنظمة من تهميش وتعطيل؟ وماذا يعني المجلس الوطني الفلسطيني حين يغيب عن ممارسة دوره الطبيعي في التجديد والمساءلة وإعادة بناء الشرعية الوطنية؟ وأي معنى للجنة التنفيذية حين تتراجع مكانتها كقيادة سياسية مسؤولة أمام مؤسسات المنظمة وشعبها، وتصبح الحياة السياسية محكومة بواقع لا تتجدد فيه المواقع ولا تتغير فيه المعادلات، ولا يجد الشعب طريقا واضحا لممارسة حقه في اختيار ممثليه ومحاسبتهم؟ كيف يمكن أن نتحدث عن تجديد الحياة الديمقراطية الفلسطينية بينما واحدة من أهم مؤسسات التمثيل الوطني تعيش حالة من الجمود، وكيف يمكن أن نطالب بتجديد شرعية السلطة دون أن نفتح ملف الشرعية الوطنية الأوسع، ودون أن نعيد الاعتبار إلى مؤسسات منظمة التحرير، وإلى المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، وإلى حق الشعب في إعادة بناء نظامه السياسي على أسس المشاركة والتمثيل والمساءلة؟

إن اختزال أزمة الديمقراطية الفلسطينية في انتخابات المجلس التشريعي أو الرئاسة، على أهميتها، هو اختزال للأزمة ذاتها، ومحاولة للالتفاف على السؤال الأوسع المتعلق بمنظومة الحكم والتمثيل الوطني. فالمشكلة ليست فقط في غياب صندوق الاقتراع، بل في غياب الحياة السياسية التي تجعل من الصندوق أداة حقيقية للتغيير، وليست مجرد إجراء يعاد إنتاج الواقع من خلاله. المشكلة في بنية سياسية لم تعد قادرة على تجديد نفسها، وفي مؤسسات فقدت كثيرا من حيويتها، وفي علاقة مع الشعب باتت تقوم على التوقعات والتوجيهات والبيانات، أكثر مما تقوم على الشراكة السياسية والمحاسبة. لقد كبر جيل كامل دون أن يشارك في انتخابات وطنية، ومرت سنوات طويلة دون أن تتجدد المؤسسات كما ينبغي، وتراكمت الأزمات حتى أصبح الحديث عن الانتخابات أقرب إلى الحديث عن حدث مؤجل، لا عن حق لا يجوز أن يخضع للتأجيل. وما أخطر من غياب الديمقراطية أن يتحول غيابها إلى عرف، وأن يصبح تعطيل المؤسسات أمرا مألوفا، وأن تتراجع حساسية الشعب تجاه حقوقه السياسية، وأن تتآكل فكرة المشاركة حتى لا يعود غيابها يثير ما يكفي من الغضب.

والدول التي تصدر اليوم بيانات التذكير بحقنا في الانتخابات، فلا ينبغي أن نمنحها دور المنقذ، ولا أن نتعامل مع خطابها باعتباره تعبيرا خالصا عن الحرص على الديمقراطية الفلسطينية. فالدول لا تتحرك في فراغ أخلاقي، ولا تتخلى عن مصالحها حين تتحدث عن حقوق الشعوب، وما يبدو اليوم دعما لاستحقاق سياسي قد يظل محكوما بحسابات أوسع، وبسقف لا يتجاوز حدود ما تراه تلك الدول مناسبا لمعادلاتها الإقليمية والدولية. لكن ذلك لا يجعل دعوتها باطلة، كما لا يجعل عجزنا الداخلي مبررا، بل يضعنا أمام سؤال أكثر قسوة .. لماذا أصبح الخارج قادرا على التدخل في تفاصيل استحقاقاتنا السياسية إلى هذا الحد؟ ولماذا تركنا مساحة واسعة للآخرين كي يتحدثوا عن حقوقنا، بينما تراجعت قدرتنا على فرضها في الداخل؟ ولماذا يبدو أن البيانات الدولية باتت قادرة على تحريك النقاش بشأن الانتخابات، أكثر مما تستطيع مؤسساتنا السياسية نفسها، أو جماهيرنا، أو القوى الوطنية التي يفترض أنها تستمد شرعيتها من هذا الشعب؟

وهنا لا يمكن إعفاء الشعب والجماهير من السؤال، لكن لا يجوز أيضا أن نضعهم في قفص الاتهام ونتجاهل ما أحاط بهم من قهر واحتلال وانقسام وفقر وتآكل للثقة وانسداد الأفق. ثمة مسؤولية عن الصمت، وعن التكيف مع واقع لم يعد مقبولا، وعن تراجع الفعل الشعبي إلى حدود الشكوى والتذمر، لكن ثمة أيضا من عمل على إضعاف هذا الفعل، وتفريغ الحياة السياسية من مضمونها، وإغلاق المساحات التي يمكن أن تتحول فيها المطالب إلى قوة ضغط حقيقية. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الحالة لا يمكن أن يظل بلا مساءلة، ولا يمكن أن يصبح العجز تفسيرا دائما، ولا الصمت قدرا سياسيا لا فكاك منه. فحين تتراجع الجماهير عن موقعها في معادلة القرار، وحين يصبح الغضب مجرد حديث في المجالس أو منشورات عابرة، وحين لا يجد الاعتراض طريقه إلى فعل منظم قادر على إحداث التغيير، فإن الوصايات تجد بيئة أكثر ملاءمة للاستمرار، ويجد أصحاب القرار مساحة أوسع للمضي في واقع لا يفرض عليهم مراجعة أنفسهم.

إن أخطر ما في الوصاية ليس فقط أن تأتي من الخارج، بل أن تجد في الداخل ما يجعلها ممكنة، وأن أخطر ما في تعطيل الحقوق ليس فقط أن يحدث، بل أن يصبح قابلا للتعايش، وأن أخطر ما في أزمة التمثيل ليس فقط أن تتراجع المؤسسات عن أدوارها، بل أن يفقد الشعب ثقته بقدرته على استعادتها. نحن لا نحتاج إلى بيانات تذكرنا بأن لنا حقا في اختيار من يمثلنا، ولا إلى عواصم تقترح لنا مواعيد لاستحقاقاتنا، بقدر ما نحتاج إلى استعادة معنى الإرادة الوطنية، وإلى كسر هذه الحالة التي جعلت حقوقنا السياسية رهينة التوازنات، وجعلت المؤسسات تتعايش مع الجمود، وجعلت الجماهير تتعايش مع الغياب، وجعلت الخارج يتقدم إلى مساحة كان يفترض أن تكون محصنة بإرادة فلسطينية واضحة وفاعلة.

الديمقراطية ليست صندوقا يوضع في نهاية الطريق لإضفاء الشرعية على العابرين، وليست موعدا يحدد حين تصبح الظروف ملائمة لمن يمسك بالقرار، وليست شعارا يستدعى عند الحاجة ثم يعاد إلى الأدراج حين يصبح عبئا. الديمقراطية هي حق الشعب في أن يقول كلمته، وفي أن يختار ممثليه، وفي أن يغيرهم، وفي أن يحاسبهم، وفي أن يعيد بناء مؤسساته الوطنية والسلطوية على أساس من المشاركة والمساءلة والتداول. وهي ليست منحة من الخارج، ولا امتيازا تمنحه السلطة، ولا ورقة تفاوضية يمكن استخدامها حين تقتضي الحسابات السياسية. إنها حق لا يكتمل إلا حين يصبح الشعب قادرا على ممارسته دون وصاية، ودون خوف، ودون أن يحتاج إلى تذكير من أحد بأنه صاحب هذا الحق.

ربما آن لنا أن ندرك أن القضية ليست في بيان الدول الثماني، ولا في موعد انتخابات هنا أو هناك، بل في هذا المشهد الذي أصبح فيه الفلسطيني محاصرا بين وصايات متعددة، وفي نظام سياسي لم يعد قادرا على تجديد نفسه، وفي مؤسسات وطنية وسلطوية تتراجع عن وظائفها، وفي جماهير تتآكل قدرتها على الفعل، وفي خارج يتحدث عن حقوقنا أكثر مما ننجح نحن في فرضها. وما لم نكسر هذه الدائرة، وما لم نعد للشعب حقه في أن يكون صاحب القرار لا موضوعه، وما لم نفتح أبواب المؤسسات أمام التجديد والمساءلة، فإن البيانات ستظل تتوالى، والوصايات ستظل تتكاثر، والمواعيد ستظل تتبدل، وسيبقى الفلسطيني واقفا أمام بيت لا يملك مفاتيحه، يسمع الجميع يتحدثون عن حقه في الدخول، بينما لا يزال عاجزا عن فتح الباب.