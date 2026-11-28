كتب يوسف شرقاوي:

سؤال مشروع لمن يفتخر بالاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية على الورق، بينما تتواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بصورة شبه يومية، ويتوسع الاستيطان على حساب الأرض وأصحابها.

لقد اعترفت أوروبا بدولة فلسطينية في الهواء، وكأنها أرادت بهذا الاعتراف إعفاء نفسها من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه ما يجري، سواء في غزة من إبادة وتدمير، أو في الضفة من استيطان وتهجير وهدم. فأوروبا اليوم ليست قوة هامشية في العالم، بل قوة رئيسية تنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين؛ تتحمل نفقات تسليح أوكرانيا في حربها مع روسيا، من المسيرات البسيطة والمعقدة إلى أحدث الدبابات والمدافع ذاتية الحركة، والصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ الإعتراضية، فضلاً عن دعم اقتصادها. وفي المقابل، تدعم ألمانيا، زعيمة أوروبا، إسرائيل بأحدث الغواصات العسكرية.

إن التحالف الثلاثي الأوروبي، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يخوض عملياً مواجهة عالمية مع روسيا، وينفق المليارات من أموال دافعي الضرائب، بينما نحن في الضفة المنكوبة نحتفل ونشيد بأوروبا لأنها تقاطع بعض المنتجات الزراعية للمستوطنات، التي لا تتجاوز قيمتها بضعة ملايين من الدولارات أو الشواقل!

بالأمس، نشرت صحيفة «الشروق» المصرية تقريراً عن محطة BBC البريطانية، وموقفها الإعلامي المنحاز لإسرائيل، وتبنيها الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية. وإذا كان هذا هو الموقف الإعلامي البريطاني، فكيف يكون موقفها الحقيقي سياسياً واقتصادياً؟

وإزاء هذا الموقف البريطاني الأخير من القضية الفلسطينية، ترسخ بوعي الفلسطيني، أن شعوب أوروبا قد تغير موقفها من القضية الفلسطينية، أما موقف الحكومات فلم يتغير.

في المقابل، يتحدث كثير من السياسيين الفلسطينيين بثقة عن إنذار أوروبي للرئيس الفلسطيني بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الربع الأول من عام 2027، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، بالحديث عن أن أوروبا لن تتعامل مع الرئيس الفلسطيني بعد نهاية العام الحالي 2026، أي بعد شهر واحد من كتابة هذه السطور.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل كان الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية اعترافاً شكلياً، هدفه الهروب من تحمل المسؤولية عن الإبادة في غزة والاستيطان في الضفة؟ وهل مطالبة الرئيس الفلسطيني بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الربع الأول من العام المقبل مطالبة جدية وحقيقية؟

وإذا كانت أوروبا صادقة في موقفها، فلماذا لا نرى ترجمة سياسية واقتصادية فعلية لذلك؟ وهل يكفي أن تموّل فرنسا انتخابات سبق أن أُعلن عنها ثم جرى تأجيلها، لنعتبر أن هناك إرادة أوروبية حقيقية لإعادة الاعتبار للديمقراطية الفلسطينية؟

والسؤال الأكثر إلحاحاً: أي انتخابات تريد أوروبا أصلاً؟ انتخابات تعيد للشعب الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه بحرية، وتنتج نظاماً سياسياً خاضعاً للمساءلة والمحاسبة، أم انتخابات ضمن سقوف وشروط مسبقة؟ وهل الشروط التي فُرضت على مرشحي المجلس التشريعي هي في جوهرها شروط أوروبية، أم أنها شروط فلسطينية جرى تسويقها باعتبارها استحقاقات دولية؟

فلا قيمة لاعتراف بدولة لا تُحمى أرضها، ولا معنى للمطالبة بانتخابات لا يُحترم فيها حق الشعب في الاختيار. الدولة ليست بيان اعتراف، والديمقراطية ليست موعداً انتخابياً يُحدد من الخارج، ثم يُضبط من الداخل وفق شروط المتنفذين.