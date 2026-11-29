وطن للأنباء: أعلنت القوات الجوية الأمريكية استجابتها لنشاط طائرات مسيرة غير مصرح به فوق قاعدة "لاكنهيث" البريطانية التي تستضيف مقاتلاتها، في 13 نوفمبر الجاري.

وقالت القوات الجوية الأمريكية، السبت، إن قواتها الأمنية استجابت لنشاط طائرات مسيرة مشتبه به غير مصرح به فوق قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "لاكنهيث" في مقاطعة سوفولك بإنجلترا، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن نحو 6 طائرات مسيرة رصدت فوق القاعدة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تبعد باستخدام تقنيات أمريكية مضادة للطائرات المسيرة.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن قوات الأمن استجابت للحادثة، مؤكدا عدم تأثر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية، فيما لم تؤكد السلطات تورط إيران المزعوم في الحادثة.

ولم تسترد أي من الطائرات المسيرة، ما حال دون تحديد ما إذا كانت تحمل أسلحة أو معدات تجسس أو حمولات أخرى.

وتستضيف قاعدة لاكنهيث الجناح المقاتل الـ48 التابع للقوات الجوية الأمريكية، وهو أكبر عملية مقاتلة أمريكية في أوروبا، ويضم نحو 7 آلاف من العسكريين والموظفين المدنيين.

وتأتي الحادثة وسط مخاوف أمنية متزايدة بشأن المنشآت العسكرية البريطانية التي تستخدمها القوات الأمريكية، فيما تستثمر وزارة الدفاع البريطانية 470 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعزيز أمن المنشآت العسكرية، بما في ذلك قدرات مكافحة الطائرات المسيرة.