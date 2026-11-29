كتب الدكتور وسيم وني: ليست القضية مجرد شهادات عن ألمٍ خلف القضبان ولا تقارير حقوقية توثّق انتهاكات تُرتكب بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال بل نحن أمام صورة تكشف خطورة منظومة متكاملة تسعى إلى تحويل التعذيب من جريمة محرّمة دولياً إلى أداة رسمية لانتزاع الاعترافات وكسر إرادة الإنسان وفرض روايات تُستخدم لاحقاً في المحاكم لإدانة المعتقلين وسط غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه القوانين والمواثيق الدولية عن صون كرامة الإنسان وحماية حقوق المعتقلين وحظر التعذيب تحت أي ظرف تكشف تقارير حقوقية حديثة عن واقع بالغ الخطورة داخل مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية حيث تتعرض أجساد أسرانا البواسل ونفوسهم لممارسات قاسية لا تبدو في كثير من الحالات تجاوزات فردية أو سلوكاً معزولاً بل ترتبط بسياسات وإجراءات مؤسسية تمنح الانتهاكات غطاءً رسمياً وتضع منظومة العدالة برمتها أمام اختبار أخلاقي وقانوني لا يمكن تجاهله.



"اعترافات تحت الألم.. الحقيقة التي تُنتزع بالقوة"

فقد كشف تقرير صادر عن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب لدى كيان الاحتلال عن ممارسات ممنهجة خلال التحقيق مع أسرانا البواسل بهدف انتزاع اعترافات منهم باستخدام أساليب غير قانونية تشمل الحرمان الشديد من النوم والعنف الجسدي والنفسي والتهديد وإجبار المعتقلين على البقاء في وضعيات مؤلمة لفترات طويلة وغيرها من وسائل الضغط التي تستهدف الإنسان في جسده وكرامته وقدرته على الصمود ، وقد استند التقرير إلى دراسة 42 حالة تقدم فيها أسرانا البواسل بشكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب على يد محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» خلال العقد الأخير لتكشف النتائج أن أكثر من ثلاثة أرباع المشتكين أدلوا باعترافات بعد تعرضهم للتعذيب أو لأساليب تحقيق غير قانونية فيما قدم عدد منهم إفادات أدانت أشخاصاً آخرين تحت وطأة تلك الممارسات.

إن هذه الأرقام وإن كانت تمثل عينة محددة من الحالات تحمل دلالات خطيرة على طبيعة التحقيقات التي يخضع لها المعتقل الفلسطيني وعلى حجم المخاطر التي تهدد سلامته الجسدية والنفسية وكذلك على مصداقية الاعترافات التي تنتزع في بيئة يسودها الخوف والألم والإكراه فالاعتراف الذي يُنتزع تحت التعذيب لا يمثل حقيقة بالضرورة بل قد يكون محاولة يائسة من إنسان أنهكه الألم لإنهاء معاناته أو لتجنب مزيد من التنكيل أو لحماية نفسه أو غيره من تهديدات المحققين وهنا تتجاوز الجريمة حدود الاعتداء على المعتقل لتطال العدالة ذاتها وتحوّل المحاكمات إلى مسارات قد تستند إلى أدلة مشوّهة ومعلومات انتُزعت بالقوة.



"منظومة تمنح الانتهاكات غطاءً قانونياً"

والأخطر في التقرير ليس فقط توثيق أساليب التعذيب بل الإشارة إلى وجود إجراءات وموافقات رسمية وإلى تسجيل بعض الممارسات في سجلات مؤسسات الاحتلال بما يعكس محاولة إضفاء طابع قانوني وإداري على ما تحظره القوانين الدولية بصورة قطعية فحين يصبح التعذيب موضوعاً لإجراءات داخلية وتُناقش وسائل الضغط على المعتقلين ضمن منظومة التحقيق ويُمنح بعض المحققين غطاءً تحت ذرائع «الضرورة» أو الحصول على معلومات فإننا أمام انحراف خطير عن جوهر العدالة ومحاولة لتفريغ الحظر القانوني للتعذيب من مضمونه الحقيقي.

لقد حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار عام 1999 استخدام الحرمان من النوم كوسيلة متعمدة للتحقيق إلا أن التقرير يشير إلى استمرار ممارسات من هذا النوع وإلى تبرير بعضها من خلال آليات وإجراءات داخلية بما يثير تساؤلات عميقة حول مدى جدية تطبيق القوانين وحول الفجوة بين النصوص المعلنة والممارسات الفعلية.

وفي هذا السياق تبرز حالة محامٍ فلسطيني اعتُقل عام 2019 خضع خلالها للتحقيق على مدى 660 ساعة أمضى أكثر من 552 ساعة منها في الاستجواب بمعدل يقارب 20 ساعة يومياً ووصلت إحدى جلسات التحقيق إلى نحو 48 ساعة متواصلة في صورة تعكس قسوة ظروف التحقيق ومدى استنزاف المعتقل جسدياً ونفسياً ورغم ما وثقته هذه الحالة من معاناة يشير التقرير إلى أن الجهات المختصة بالشكاوى خلصت إلى أن التحقيق جرى وفق الإجراءات المعمول بها وهو ما يطرح سؤالاً بالغ الأهمية كيف يمكن أن تتحول المعاناة الإنسانية الموثقة إلى إجراء يُصنّف ضمن الأطر النظامية دون أن يقود إلى مساءلة حقيقية؟



"الإفلات من العقاب.. جريمة تتكرر بلا محاسبة"

وهنا تزداد خطورة هذه الممارسات في ظل غياب المحاسبة فقد أشار التقرير إلى تقديم أكثر من 1680 شكوى بشأن التعذيب إلى الجهة المختصة بالتحقيق في شكاوى جهاز «الشاباك» بين عامي 2001 و2024 دون أن تفضي أي منها إلى توجيه لائحة اتهام ، إن هذا الواقع لا يثير القلق بشأن مصير الضحايا فحسب بل يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الانتهاكات قد تستمر دون أن يواجه مرتكبوها تبعات قانونية جدية الأمر الذي يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويمنح الممارسات القمعية فرصة للتكرار والتوسع ، وتشير الشهادات والتقارير الحقوقية إلى أن الحرمان من النوم يُعد من أكثر أساليب التعذيب شيوعاً إلى جانب الضرب والركل وإجبار الأسرى على اتخاذ وضعيات جسدية مؤلمة والتهديدات والعنف الجنسي وغيرها من الممارسات التي تستهدف تحطيم إرادة المعتقل وإضعاف قدرته على المقاومة وإلحاق أضرار قد تستمر معه حتى بعد الإفراج عنه.



"ما بعد السابع من تشرين الأول.. واقع أكثر قسوة وخطورة"

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 شهدت ظروف الاعتقال تدهوراً حاداً وفق ما وثقته مؤسسات حقوقية مع تصاعد الاعتداءات داخل السجون ومراكز الاحتجاز بما يشمل الضرب المبرح واستخدام الكلاب والصعق الكهربائي والتهديدات والاعتداءات الجنسية والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية ولم تعد معاناة أسرانا تقتصر على غرف التحقيق بل امتدت إلى تفاصيل حياتهم اليومية حيث باتت ظروف الاحتجاز نفسها تشكل مصدراً دائماً للخطر في ظل نقص الغذاء وتدهور الرعاية الصحية وحرمان المرضى من العلاج والعمليات الجراحية الضرورية والإهمال الطبي الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض ويهدد حياة المعتقلين ، كما تتضاعف المخاوف على الأسرى المرضى وكبار السن وعلى الأسيرات اللواتي يتعرضن لانتهاكات تمس خصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية في واقع يفرض على المؤسسات الدولية والحقوقية مسؤولية عاجلة للتحرك وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات أو التعبير عن القلق.

إن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ليسوا أرقاماً في التقارير ولا حالات تُضاف إلى سجلات المنظمات الحقوقية بل هم بشر لهم عائلات وأطفال وأمهات ينتظرن وأحلام وحياة سُلبت منهم خلف القضبان وهم بحاجة إلى حماية حقيقية تضمن سلامتهم وتضع حداً للانتهاكات التي يتعرضون لها.

عقوبة الإعدام.. خطر لا يمكن التراجع عنه

كما تتضاعف المخاوف مع التحركات الرامية إلى إقرار وتطبيق قوانين تتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أبناء شعبنا في ظل منظومة قضائية وعسكرية تتهمها تقارير حقوقية باستخدام اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وعدم التعامل بجدية كافية مع شكاوى المعتقلين بشأن تعرضهم للإكراه ، إن الجمع بين التعذيب وانتزاع الاعترافات وغياب المساءلة والتوجه نحو عقوبة لا يمكن التراجع عنها يشكل خطراً بالغاً على الحق في الحياة ويضع العدالة أمام احتمال إصدار أحكام نهائية استناداً إلى اعترافات مشكوك في صحتها أو أدلة تأثرت بوسائل غير مشروعة وتكمن خطورة عقوبة الإعدام في أنها تنهي حياة الإنسان بصورة لا يمكن إصلاحها إذا ثبت لاحقاً خطأ الحكم أو بطلان الأدلة فكيف يمكن الاطمئنان إلى عدالة حكم نهائي في ظل تقارير تتحدث عن تعذيب وإكراه وإفلات من العقاب وانتهاكات لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة؟

إن العدالة الحقيقية لا تُقاس بقدرتها على إصدار الأحكام القاسية بل بقدرتها على حماية الحقوق وضمان المحاكمة النزيهة ومحاسبة الجناة ومنع الظلم وصون الحق الأساسي في الحياة.



"مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل"

إن ما تكشفه التقارير الحقوقية بشأن التعذيب في سجون الاحتلال يستدعي تحركاً دولياً يتجاوز حدود الإدانة اللفظية باتجاه إجراءات واضحة وفعالة لضمان حماية أسرانا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإلزام سلطات الاحتلال باحترام اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكافة القواعد الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما تفرض هذه الوقائع ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وضمان وصول المؤسسات الحقوقية والطبية إلى أماكن الاحتجاز وتوفير الحماية القانونية للمعتقلين ومنع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وضمان حصول الأسرى على الغذاء والرعاية الصحية والحقوق الأساسية التي لا يجوز انتزاعها

من أي إنسان ، إن الصمت أمام هذه الجرائم لا يمكن أن يكون موقفاً محايداً والتعامل معها باعتبارها أرقاماً أو وقائع عابرة لا يساهم إلا في استمرارها فالمسؤولية الدولية والأخلاقية تفرض الوقوف إلى جانب الضحايا والعمل من أجل وقف الانتهاكات وإعادة الاعتبار للقانون والكرامة الإنسانية.



ختاماً في سجون الاحتلال لا يُختبر صمود أسرانا البواسل وحده بل تُختبر أيضاً ضمائر العالم وصدق الشعارات التي تتحدث عن حقوق الإنسان وقدرة المجتمع الدولي على حماية القانون حين يصبح الضحية شعباً يعيش تحت الاحتلال ، إن التعذيب جريمة لا تسقط بالتبرير ولا تصبح مشروعة بتوثيقها في سجلات رسمية ولا يفقد ضحاياها حقهم في العدالة بسبب صمت المؤسسات أو عجزها عن المحاسبة.

وما بين ألم الأسير وصوت عائلته وشهادة الحقوقيين تظل الحقيقة واضحة لا عدالة تُبنى على التعذيب ولا قانون يكتسب شرعيته من انتهاك الكرامة ولا أمن يمكن أن يبرر سحق إنسان تحت وطأة الألم.

إن حماية الأسرى الفلسطينيين ووقف التعذيب ومحاسبة مرتكبيه ليست قضية فلسطينية فحسب بل قضية إنسانية وأخلاقية تمس جوهر العدالة وتضع العالم أمام مسؤولية تاريخية إما أن ينتصر لكرامة الإنسان وحقه في الحياة وإما أن يترك القانون رهينة القوة والعدالة رهينة الجلاد