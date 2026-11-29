رام الله – وطن للأنباء: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إلى إجراء تعديلات عاجلة على القرار بقانون رقم (28) لسنة 2026 بشأن العفو العام، لضمان عدم شمول جرائم التعذيب وإساءة المعاملة والانتهاكات الجسيمة بالعفو، وحماية حقوق الضحايا، ومنع الإفلات من المساءلة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه، إنها سجلت جوانب إيجابية في القانون، من بينها استثناء جرائم الفساد من العفو، وشمول بعض الجرائم التي استُخدمت في ملاحقات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي، ومنها إثارة النعرات وذم الهيئات العامة وإطالة اللسان.

في المقابل، أعربت الهيئة عن قلق بالغ إزاء عدم إدراج المادة (208) من قانون العقوبات، المعدلة بالقرار بقانون رقم (29) لسنة 2023 والمتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ضمن الجرائم المستثناة من العفو، محذرة من أن ذلك قد يفتح المجال للإفلات من المساءلة عن هذه الجرائم، بصرف النظر عن مرتكبيها أو الجهة المختصة بمحاكمتهم.

وأكدت أن استثناء الجرائم الداخلة في اختصاص قضاء قوى الأمن لا يكفي لضمان استثناء جميع جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، مطالبة بإضافة نص صريح يمنع شمولها بالعفو، اتساقا مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما دعت إلى مراجعة استثناءات أخرى في القانون، تشمل جرائم قد تطال ممارسات مشروعة للحقوق والحريات، ومنها تعكير الصلات بدولة أجنبية والانتماء إلى جمعية أُنشئت للنيل من الوحدة الوطنية، بما يضمن عدم ملاحقة الأشخاص أو معاقبتهم على ممارسة حقوقهم في التعبير والنشاط السياسي السلمي.

وأشارت الهيئة إلى أن مراجعة نطاق العفو يجب أن تراعي المادة (32) من القانون الأساسي، التي تعتبر الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة، ولا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن تعويضا عادلا للمتضررين.

وأبدت الهيئة قلقها كذلك من إتاحة العفو عن بعض جرائم هتك العرض والخطف عند إسقاط الحق الشخصي ومضي أكثر من عشر سنوات، مؤكدة أن مرور الزمن أو تنازل الضحية لا يكفيان وحدهما لضمان العدالة، خصوصا إذا كانت الضحية طفلا أو يحتمل تعرضها لضغط أو تهديد.

وانتقدت اعتماد جهة الاختصاص القضائي معيارا لاستثناء الجرائم، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى معاملة مختلفة لأفعال متماثلة في طبيعتها وخطورتها، ودعت إلى اعتماد طبيعة الجريمة وجسامتها أساسا للاستثناء.

كما تأسفت لعدم إتاحة مشروع القرار بقانون لنقاش عام ومشاورات مجتمعية واسعة قبل إقراره، بمشاركة مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق الضحايا، مؤكدة أن تشريعا بهذا التأثير على الحقوق والحريات كان يستوجب إتاحة فرصة كافية لدراسة أحكامه ورصد ثغراته.

ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تعديل القانون على وجه الاستعجال، ومراجعة الجرائم المشمولة والمستثناة، وضمان حماية حقوق الضحايا وعدم الإفلات من المساءلة، مطالبة في الوقت نفسه بتفسير أحكامه وتطبيقها، إلى حين إجراء التعديلات، بما ينسجم مع القانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين الدولية.

وأكدت أنها تواصل تدقيق مواد القرار بقانون وإحالاته إلى التشريعات الجزائية وتعديلاتها، وستتابع تطبيقه لدى النيابة العامة والمحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، لضمان المساواة في الاستفادة منه والإفراج دون تأخير عن كل من يستحق الإفراج بموجب أحكامه، مع مراعاة أي سبب قانوني مستقل لاستمرار احتجازه.