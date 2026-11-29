وطن للأنباء: بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين ثاني من كل عام تطالب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية شعوب العالم وحركات التضامن ونشطاء المجتمع المدني وتتوجه للبرلمانات والحكومات والى الهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية لمضاعفة وتوسيع الحراك الشعبي والسياسي، وتعزيز المشاركة الهادفة الى مناصرة الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وحق العودة وفق القرار الأممي 194 انطلاقا من مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقيم العدل والسلام صونا للكرامة الإنسانية .

إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وهي تتوجه بالتحية والاعتزاز بهذه الجهود الدولية من اجل إنصاف الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحقه والتعديات على ابسط القوانين الدولية تتطلع الى دور فاعل للمؤسسة الدولية من اجل إعمال وتطبيق الإجراءات اللازمة وفق ما تكفله القوانين وإنفاذها وانطلاقا من ذلك كله فأننا نطالب بما يلي:

- التأكيد على استمرار المساعي لملاحقة مجرمي الحرب والإبادة المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة ضحايا القتل اليومي والتدمير الوحشي الذي يتواصل حتى بعد نحو عام على وقف إطلاق النار، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومساعي التطهير العرقي والتصعيد العدواني على الشعب الفلسطيني، وضمان وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

- العمل على جبر الضرر عن الضحايا ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بما في ذلك توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة النازحين والمشردين في قطاع غزة، وتفعيل اليات التدخل الإنساني لوصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية من خيام وأغطية وغيرها بشكل فوري وإدخالها فورا الى جانب مساعدة وتثبيت صمود المواطنين في القرى الأرياف التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.

- العمل على توفير الحماية الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات الرسمية بهذا الخصوص وإلزام دولة الاحتلال بالخضوع للقانون الدولي حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة

- العمل على ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في عملها المناط بها منذ تأسيسها في مناطق عملها الخمس، ووقف المحاولات الرامية لتفكيكها أو تغير وظيفتها أو إضعاف دورها وتطالب بمنع تسريح العاملين فيها من خلال توفير الموازنات اللازمة لاستمرار عملها.

- العمل على توسيع المقاطعة لدولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها ووقف الاتفاقيات التجارية والعسكرية معها ومراجعة البنود المتعلقة باحترام دولة الاحتلال للقانون الدولي كشرط لاي تعاون أو علاقات اقتصادية معها.

- العمل على تفعيل المسار القانوني المتعلق بمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وتنظيم محاكمات قانونية حيثما تتيح القوانين الوطنية في أي دولة ذلك

- اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل حملات المناصرة والضغط الدولية لوقف التعديات على الأسيرات والأسرى في السجون الإسرائيلية بما في ذلك إيفاد لجان تحقيق دولية، وفتح تحقيق جدي بهذا الخصوص

- اعتبار جماعات المستوطنين خطرا جديا على وجود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتصنيف عصابات (دفع الثمن، وفتيان التلال) والعصابات المتورطة في أعمال العنف والإرهاب الممارس بحق الشعب الفلسطيني بوصفها استمرارا للإبادة وأعمال إرهابية يتوجب العمل على ملاحقة مرتكبيها والقيام بالخطوات اللازمة لوقفها فورا.