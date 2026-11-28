كتبت مجد حثناوي:

تأسست جمعية نور شمس لتأهيل المعاقين الخيرية عام 1997 بإشراف وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، لتكون مرجعًا لأهالي مخيم نور شمس شرق طولكرم في تأهيل ذوي الإعاقة.





قدّمت الجمعية ثلاث خدمات رئيسية: العلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعلاج الطبيعي، لكل من الأطفال وكبار السن في المخيم، وكانت تقدم الخدمات بشكل شبة مجاني لصالح ذوي الإعاقة.





اقتحم الاحتلال مقر الجمعية في عام 2023، وسيطر الجنود الاسرائيليون على المقر واستخدموه منقر عسكري، وعاثروا خرابا فيه، مما اضطر الجمعية بإعادة ترميمه.



في شباط/فبراير 2025 هُجّر سكان مخيم نور شمس بقوة السلاح، وفُرض بعد ذلك طوق عسكري يمنع الاقتراب منه، فتوقفت الجمعية عن العمل في مقرها.



لم تتوقف الجمعية عن العمل، فاستأجرت مكانًا جديدًا بجانب المخيم، لتواصل تقديم خدماتها للمستفيدين الذين هُجّروا من المخيم، كمكان مؤقت ينتظرون فيه رجوعهم لمقرهم الرئيسي.