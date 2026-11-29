وطن للأنباء: يبدو أن الفلسطينيين باتوا أكثر براعة في اختراع ذرائع تأجيل الانتخابات من توفير شروط إجرائها، فكلما اقترب استحقاق انتخابي، ظهرت مبررات جديدة، وتبدلت الحجج، لكن النتيجة تبقى واحدة: صندوق الاقتراع مؤجل، والمقاعد محجوزة لأصحابها، والولايات تتمدد من دون تفويض جديد.

هذه المرة، حضرت غزة في واجهة المبررات، غزة التي دمر الاحتلال مقار غرفها التجارية وشرد أهلها وأصاب بنيتها الاقتصادية في مقتل، باتت حاضرة في خطاب المطالبين بتأجيل الانتخابات في جميع المحافظات، وهنا تكمن المفارقة الأكثر إيلاما، وهي أن تتحول مأساة القطاع إلى حجة لتعطيل حق انتخابي في مناطق أخرى، وأن تصبح معاناة غزة بوابة لتمديد ولايات مجالس قائمة.

لا أحد يستخف بحجم الكارثة في القطاع، ولا ينكر أن إجراء الانتخابات فيه يواجه عقبات استثنائية حقيقية، لكن السؤال الذي لا يجوز القفز عنه: لماذا ينبغي أن يدفع الجميع ثمن هذه العقبات؟ ولماذا تتحول غزة، بدلا من أن تكون أولوية لإيجاد حلول استثنائية تحفظ حق أهلها، إلى شماعة لتعليق الاستحقاق في الضفة أيضا؟

ديمقراطية في المقدمة.. وتأجيل في الخاتمة

هذا التوجه والعقلية تنعكس وتتجسد في كتاب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الموجه إلى وزير الاقتصاد محمد العامور، والذي يبدأ بالتأكيد أن الانتخابات حق ديمقراطي واستحقاق قانوني، وأن المشاركة فيها حق لأعضاء الهيئات العامة، ثم ينتهي إلى التوصية بتأجيلها "إلى حين توافر الظروف المواتية"، من دون تحديد موعد بديل أو وضع سقف زمني أو معيار واضح لتحديد تلك الظروف.

إن ما ورد في الكتاب تناقض يصعب تجميله، فالإقرار بالحق الديمقراطي في المقدمة، ثم المطالبة بتعليقه في الخاتمة، وكأن الديمقراطية حق جميل في البيانات والرسائل، لكنها عبء لا تحتمله المؤسسات عندما يحين موعد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

أما عبارة "الظروف المواتية"، فتبدو وكأنها اختراع فلسطيني لتأجيل الاستحقاقات إلى أجل غير معلوم، فمتى كانت ظروف الفلسطينيين مواتية؟ ومتى عاشوا بلا احتلال وحواجز واعتداءات مستوطنين وانقسام وأزمات اقتصادية؟ هذه ليست ظروفا طارئة تنتظر زوالها، بل واقع يومي مفروض على الفلسطينيين، وإذا كان هذا الواقع يصلح سببا دائما لتعطيل الانتخابات، فمعنى ذلك أن التأجيل أصبح القاعدة، وأن الديمقراطية لن تأتي.

والأكثر دلالة أن الفلسطينيين أجروا انتخابات للمجالس المحلية في نيسان الماضي بما فيها في مدينة دير البلح في قطاع غزة، رغم الاحتلال والقيود والتحديات، أي إن الصعوبات لم تكن مانعا مطلقا أمام الاقتراع، حين توفرت الإرادة والترتيبات اللازمة، فلماذا يصبح الواقع نفسه غير قابل للتعامل معه عندما يتعلق الأمر بانتخابات الغرف التجارية؟

أرقام تستدعي المحاسبة لا التمديد

يستند الاتحاد في طلبه إلى تدني نسب الانتساب والتسديد في عدد من الغرف، مشيرا إلى أن النسب لم تتجاوز 50% في بعض غرف الضفة، وانخفضت إلى نحو 10% في أخرى، فيما لم تتجاوز نسبة التسديد في غرفة رفح 7%.

لكن هذه الأرقام، بدلا من أن تكون مبررا للتأجيل، تفتح سؤالا عن مسؤولية الإدارات القائمة، فإذا كانت نسب الانتساب والتسديد بهذا التدني، فمن المسؤول عن ضعف العلاقة بين الغرف وأعضائها؟ وأين كانت المجالس خلال السنوات الماضية؟ وهل يكون الحل بمنحها مزيدا من الوقت والبقاء في مواقعها، أم بالاحتكام إلى الهيئات العامة ومحاسبة من لم ينجح في استعادة ثقتها؟

لا يمكن تحويل الإخفاق الإداري، إن ثبت، إلى مكافأة بالتمديد، ولا يجوز أن يصبح ضعف المشاركة الذي يفترض أن يدفع المؤسسات إلى مراجعة أدائها سببا لإغلاق الطريق أمام الانتخابات، فالمجالس التي تطلب ثقة الهيئات العامة عليها أن تذهب إليها، لا أن تطلب تأجيل موعد مساءلتها.

إجماع أصحاب المقاعد؟

يقول الاتحاد إن توصية التأجيل صدرت بالإجماع، لكن هذا الإجماع لا ينهي النقاش، بل يفتح سؤالا جوهريا: من الذي اتخذ القرار؟ وهل يضم المجلس الذي أوصى بالتأجيل أعضاء يشغلون مواقعهم حاليا، وتترتب على التأجيل إطالة بقائهم فيها؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن حق الهيئات العامة أن تسأل عن تضارب المصالح، وعن الجهة التي تملك حق تقرير مصير استحقاق انتخابي يمسها مباشرة.

وفي المقابل، برز موقف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، الذي طالب وزير الاقتصاد بالالتزام بالقرار بقانون رقم (9) لسنة 2011، والإعلان الفوري عن موعد الانتخابات المستحقة في كانون الأول 2026، محذرا من أن بعض المطالبات بالتأجيل قد ترتبط بحسابات شخصية.

لا يمكن الجزم بالنوايا، لكن لا يمكن أيضا تجاهل السؤال عن المستفيد من التأجيل، فالانتخابات ليست شأنا داخليا لمجالس الإدارات، ولا ملكية خاصة لمن يشغلون مقاعدها. إنها حق للهيئات العامة، ومن غير المقبول أن تتحول رغبة بعض الإدارات في البقاء إلى سبب لتعليق هذا الحق.

غزة تحتاج إلى حلول لا إلى التعطيل

إن تدمير مقار الغرف التجارية في شمال غزة وخانيونس ورفح، ونزوح أعضائها، وصعوبة الوصول إلى السجلات والتحقق منها، كلها تحديات جدية لا يجوز تجاهلها، لكنها تستدعي ترتيبات استثنائية، لا إلغاء الاستحقاق في سائر المحافظات.

يمكن للوزارة والاتحاد بحث آليات خاصة بغزة، بما يشمل تنظيم السجلات، وتحديد ترتيبات انتقالية، وضمان تمثيل التجار وأصحاب المصالح، ووضع جدول زمني واضح لاستكمال العملية الانتخابية، أما اشتراط إجراء الانتخابات بالتوازي في جميع المحافظات، فيعني عمليا منح المناطق الأكثر تضررا حق تعطيل الجميع، وتحميل بقية الهيئات العامة تبعات ظروف لا تملك السيطرة عليها.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الكتاب يتحدث عن "رؤية توافقية" لمجالس الغرف في غزة بعيدا عن صندوق الاقتراع، فهل المطلوب حماية حق أهل القطاع في التمثيل، أم إيجاد صيغة لتوزيع المقاعد بالتوافق؟ ومن يضمن أن تكون هذه الترتيبات مؤقتة ولا تتحول إلى واقع دائم؟

غزة لا تحتاج إلى من يستحضر جراحها في رسائل طلب التأجيل، بل إلى من يبحث عن حلول تضمن إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية وتمثيل أهلها، والوحدة الوطنية لا تعني أن تتعطل المؤسسات في كل مكان لأن إجراء الانتخابات في مكان آخر أصبح أكثر صعوبة.

وزير الاقتصاد أمام مسؤولية لا تحتمل المواربة

المسؤولية الآن تقع على وزير الاقتصاد، فالوزارة ليست جهة لتدوير المبررات أو الاكتفاء بتلقي توصيات المجالس، بل هي مطالبة بتطبيق القانون وضمان إجراء الانتخابات في موعدها، وتوفير الشروط اللازمة لنزاهتها وشفافيتها.

وإذا كانت هناك عقبات حقيقية، فلتُحدّد بدقة، ولتُعلن الإجراءات المقترحة لمعالجتها، مع مهل زمنية واضحة وموعد بديل ملزم عند الضرورة، أما ترك الأمر رهنا بعبارة فضفاضة مثل "توافر الظروف المواتية"، فهو تفويض مفتوح بالتأجيل، لا يضمن أن تأتي الانتخابات بعد أشهر أو حتى سنوات.

من يحدد أن الظروف أصبحت مواتية؟ وما المعايير التي سيستند إليها؟ ومن يضمن ألا تتكرر الذرائع ذاتها عند كل موعد جديد؟ والأهم: لماذا لا تجرى الانتخابات حيثما أمكن، مع اعتماد ترتيبات استثنائية للمناطق التي يتعذر فيها ذلك؟

كفى تأجيلا.. المقاعد ليست إقطاعيات

لقد سئم الفلسطينيون ثقافة تعليق الاستحقاقات وتحويل الأزمات الوطنية إلى مبررات لإدامة الواقع القائم. فالشرعية لا تُكتسب بالبقاء في المنصب، ولا تُصان بإطالة الولايات، بل بتجديد التفويض والاحتكام إلى أصحاب الحق في الاختيار.

الغرف التجارية ليست إقطاعيات، ومجالس إداراتها ليست مواقع مضمونة لأصحابها، وغزة ليست شماعة لتعطيل الانتخابات في بقية المحافظات. ومن يثق بأدائه لا يخشى صندوق الاقتراع، ومن يؤمن بالديمقراطية لا يطلب تعليقها عندما تقترب من مقعده.

كفى تأجيلا تحت مسميات مختلفة، احترموا القانون، وحددوا موعد الانتخابات، واتركوا للهيئات العامة أن تقول كلمتها، فالمقاعد ليست ملكا لأحد، والانتخابات ليست منّة من مجالس الإدارات، بل حق لا يملك أحد مصادرته.