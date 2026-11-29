وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستصبح أهدافا عسكرية لها، ردا على الغارات التي استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

وحذرت انصار الله، في بيان، الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من الموانئ السعودية من البقاء فيها، داعية إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها، كما طالبت الشركات الملاحية بإخلاء سفنها من تلك الموانئ.

وكانت غارات قد استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.