وطن للأنباء: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجيش الإيراني استخدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، في تنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية، وذلك عقب بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على مناقشات داخلية أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، أبدى غضبا وإحباطا شديدين بعد اطلاعه على حالتي استخدام غير مصرح بهما للخدمة، خلص فريقه إلى ارتباطهما بالأنشطة العسكرية الإيرانية ضد القوات الأميركية.

وبحسب التقرير، تناولت وثيقة سرية بشأن الحرب، قُدمت إلى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، استخدام الجيش الإيراني تقنية "ستارلينك" في إدارة الاتصالات العسكرية وتوجيه القوات والإشراف على عمليات الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه.

وأشار أحد المصادر إلى أن الخدمة بدت بمثابة وسيلة اتصال بديلة لطهران، في وقت ركزت فيه القوات الأميركية على تدمير أنظمة الاتصالات التقليدية الإيرانية.

في المقابل، قال البنتاغون إنه لا علم لديه بالتقرير المقدم إلى مكتب وزير الحرب بشأن هذا الموضوع، فيما لم ترد شركة "سبيس إكس" ولا وزارة الخارجية الإيرانية على طلبات التعليق.

وفي تطور متصل، أُبلغ ماسك بأن الجيش الأميركي يستخدم بدوره طائرات مسيرة أحادية الاتجاه عبر النسخة العسكرية من الخدمة، المعروفة باسم "ستارشيلد"، ضمن خطة أقل كلفة مخصصة للعمليات البرية، وهو ما زاد من إحباطه، وفق الصحيفة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الدور المتزايد لخدمة "ستارلينك" في مناطق النزاعات، وسط تساؤلات بشأن سيطرة الحكومة الأميركية على تقنياتها وإمكانية استخدامها من قبل جهات خاضعة للعقوبات.

ورغم عدم حصول "ستارلينك" على ترخيص للعمل داخل إيران، سبق لماسك أن أعلن أن الخدمة نشطة هناك. وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت قيودا واسعة على الإنترنت، فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الحكومة الأميركية هرّبت آلاف المحطات إلى البلاد، في خطوة هدفت إلى توفير الوصول للإنترنت والتأثير في المشهد السياسي.

وتواصل طهران فرض رقابة مشددة على شبكة الإنترنت منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها أواخر شباط/فبراير.