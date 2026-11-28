كتب: بدر أبو نجم

أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم (29) لسنة 2026 بشأن العفو العام، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى، فيما حدد القرار الجرائم المشمولة بالعفو وتلك المستثناة منه، والشروط القانونية للاستفادة من أحكامه.

ونشر القرار في العدد (244) من الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية، الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعد إصداره في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.

ويشمل القرار، وفق توضيحات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عبد الغني العويوي، جرائم الجنايات والجنح والمخالفات التي وقعت في المحافظات الشمالية قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2026، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في نصه.

ما الأساس الدستوري للعفو العام؟

ويستند تنظيم العفو العام في فلسطين إلى المادة (42) من القانون الأساسي المعدل، التي تنص على أن لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، فيما لا يكون العفو العام أو العفو عن الجريمة إلا بقانون.

كما تنص المادة (43) من القانون الأساسي على صلاحية رئيس السلطة الوطنية، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وخارج أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، على أن تُعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدورها.

وبذلك يميز القانون الأساسي بين العفو الخاص الذي يتعلق بعقوبة شخص معين، والعفو العام الذي يتطلب صدوره بقانون، وهو ما يضع القرار بقانون ضمن الإطار التشريعي المنظم لهذه الصلاحية.

ماذا يترتب على العفو العام؟

وبحسب رئيس مجلس القضاء الأعلى، يسري العفو على الجرائم التي تتوافر فيها شروط الشمول، في مختلف مراحل الدعوى الجزائية، ويترتب عليه انتهاء الدعوى الجزائية، وزوال الصفة الجرمية عن الفعل المشمول بالعفو، وسقوط العقوبات الأصلية والفرعية، بما فيها الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية التي لم يتم تحصيلها.

وأوضح العويوي أن من أهداف القرار إتاحة الفرصة لتسوية نزاعات طال أمدها، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتمكين الأشخاص المشمولين بالعفو من استئناف حياتهم وأعمالهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المحاكم والنيابة العامة، وإتاحة المجال أمامها للتعامل مع القضايا الأكثر خطورة.

جرائم مستثناة من العفو

في المقابل، حدد القرار بقانون مجموعة من الجرائم التي لا تستفيد من أحكام العفو العام، من بينها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم القتل قصداً، والاغتصاب، والفساد، وغسل الأموال، والجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب ومكافحته.

كما تضمنت قائمة الاستثناءات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاعتداء على أملاك الدولة، والجرائم المرتبطة بالتهرب من الالتزامات الضريبية والجمركية، إضافة إلى جرائم أخرى حددها القرار بقانون، من بينها جرائم تتعلق بالأسلحة والذخائر والبيئة والاعتداء على التراث الثقافي.

واستثنى القرار كذلك الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هيئة قضاء قوى الأمن، والجرائم المتعلقة بتداول الأدوية والأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفق الأحكام والتشريعات المشار إليها فيه.

إسقاط الحق الشخصي شرط لشمول بعض الجرائم

في السياق، لم يجعل القرار العفو شاملا لجميع الجرائم بصورة مطلقة، إذ ربط الاستفادة منه في عدد من الحالات بإسقاط الحق الشخصي، كما اشترط في بعض الجرائم اجتماع إسقاط الحق الشخصي مع مضي مدة تزيد على عشر سنوات على ارتكابها.

ومن الجرائم التي أوردها القرار ضمن هذه الفئة بعض جرائم التزوير والاحتيال وإساءة الائتمان والاختلاس، وجرائم الإيذاء والاعتداء على الأشخاص، وجرائم أخرى وردت في المواد المحددة من قانون العقوبات.

وفيما يتعلق بالجرائم الناشئة عن الوفاة في حوادث الطرق، أشار القرار إلى الجرائم الواردة في المادة (112) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 وتعديلاته، مشترطا إسقاط الحق الشخصي لشمولها بالعفو.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن إسقاط الحق الشخصي في الحالات التي يشترطه فيها القانون يعود إلى صاحب الحق، الذي يملك التمسك بحقه أو إسقاطه وفق الأصول القانونية.

حقوق المتضررين لا تسقط

وفي جانب حقوق المتضررين، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن العفو العام لا يمس الحقوق المدنية، إذ يحق للمتضرر المطالبة برد المضبوطات، وإقامة الدعاوى للمطالبة بحقوقه، بما فيها التعويض، وتنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لصالحه.

كما تبقى أحكام المصادرة والمسؤولية الإدارية أو التأديبية للموظف خاضعة للتشريعات النافذة، ولا يؤدي العفو الجزائي بالضرورة إلى إنهاء هذه الآثار.

كيف يجري تنفيذ القرار؟

وبحسب توضيحات مجلس القضاء الأعلى، تتولى المحاكم المختصة والنيابة العامة تطبيق أحكام العفو من تلقاء نفسها، كل ضمن اختصاصه، متى توافرت الشروط القانونية. فالنيابة العامة تحفظ الدعوى التي يشملها العفو إذا كانت لا تزال قيد التحقيق، فيما تقرر المحكمة انقضاء الدعوى المنظورة أمامها عند تحقق شروطه.

كما يُفرج عن الموقوف على ذمة الدعوى المشمولة بالعفو، ما لم يكن موقوفا لسبب آخر، وتتولى النيابة العامة إجراءات الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام قطعية في القضايا التي يشملها القرار.