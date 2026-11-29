وطن للأنباء: أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 تشرين الثاني من كل عام، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني موقف من الحقوق والعدالة، وليس مجرد تعبير رمزي أو مناسبة سنوية. ويجدد هذا اليوم التذكير بحق شعب حرم طويلاً من الحرية والسيادة والاستقلال، وبمسؤولية المجتمع الدولي في دعم حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية. وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إحياء هذه المناسبة سنوياً بموجب القرار (32/40 ب) لعام 1977، فيما يتزامن تاريخها مع ذكرى اعتماد القرار (181) لعام 1947 بشأن تقسيم فلسطين. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز بهذه المناسبة.

وأشار مركز "شمس" إلى أن القضية الفلسطينية ليست نزاعاً على أرض فحسب، بل قضية شعب له حق أصيل في الوجود والحرية والاستقلال والسيادة. وقد أكدت الجمعية العامة هذا الحق في القرار (3236) لعام 1974، الذي أقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من دون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وهذه الحقوق مترابطة ولا يجوز تجزئتها أو استبدال بعضها ببعض، فلا يمكن أن تكون هناك تسوية عادلة من دون إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة سيادتهم، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين.

وشدد مركز "شمس" على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حق ثابت وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم أو بمضي الزمن أو بطول الاحتلال، ولا يجوز أن تمحوه سياسات الضم والاستيطان أو محاولات فرض الوقائع بالقوة. وقد أكدت الجمعية العامة هذا المعنى مراراً، ومن ذلك القرار (79/163) لعام 2024، الذي جدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك حقهم في دولتهم المستقلة. كما قررت الجمعية العامة في القرار (67/19) لعام 2012 منح فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكد مركز "شمس" أن حق العودة جزء من الحقوق الفلسطينية التي لا يجوز التعامل معها باعتبارها مطلباً إنسانياً مؤقتاً أو مسألة قابلة للإلغاء بمرور الوقت. فقد أكدت الجمعية العامة في القرار (194) لعام 1948 حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، كما أعاد القرار (3236) التأكيد على حقهم في العودة إلى المنازل والممتلكات التي هُجّروا منها. ويقتضي أي حل عادل معالجة قضية اللاجئين بما يحفظ حقوقهم، ويشمل العودة والتعويض وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال مركز "شمس" أن قرارات مجلس الأمن رسمت على مدى عقود مبادئ أساسية للتسوية، لكنها لم تُنفذ بما ينهي الاحتلال ويضمن قيام الدولة الفلسطينية. فقد دعا القرار (242) لعام 1967 إلى الانسحاب من الأراضي التي احتُلت في النزاع، وأكد القرار (338) لعام 1973 تنفيذ القرار (242) ووقف الأعمال القتالية. وأكد القرار (1397) لعام 2002 رؤية دولتين ، فيما أيد القرار (1515) لعام 2003 خارطة الطريق لتحقيق حل الدولتين. وتمثل هذه القرارات مرجعيات دولية لا يجوز تجاوزها أو استبدالها بمسارات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد مركز "شمس" أن القرار (2334) لعام 2016 أكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعائقاً أمام حل الدولتين. وطالب القرار بوقف الأنشطة الاستيطانية، كما أن استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض المحتلة يقوض وحدة الأرض الفلسطينية، ويمنع قيام دولة مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة.

وأشار مركز "شمس" إلى أن الجمعية العامة خطت في عام 2024 خطوة إضافية في دعم المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ففي القرار (ES-10/23)، الذي اعتمدته بأغلبية (143) دولة، أكدت أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأوصت مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب العضوية بصورة إيجابية، ووسعت حقوق مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة. غير أن هذه الخطوة لم تمنح فلسطين حق التصويت في الجمعية العامة، ولم تحقق العضوية الكاملة، بعدما أخفق مجلس الأمن في التوصية بالقبول إثر استخدام الولايات المتحدة حق النقض في نيسان 2024. ويكشف ذلك الفجوة بين التأييد الواسع لحقوق الفلسطينيين في الجمعية العامة وبين تعطيل القرارات في مجلس الأمن.

وأكد مركز "شمس" أن قرارات محكمة العدل الدولية عززت الأساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وبيّنت آثار الاحتلال وسياسات الاستيطان والضم على هذا الحق. ففي رأيها الاستشاري الصادر عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلصت المحكمة إلى عدم قانونية بناء الجدار والنظام المرتبط به في الأراضي المحتلة، وتناولت أثر ذلك في حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وفي رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز 2024، قررت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن سياساتها وممارساتها تعرقل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة. ودعت إلى إنهاء الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، وأكدت واجب الدول في عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم المساعدة في استمراره.

وشدد مركز "شمس" على أن الجمعية العامة تابعت رأي محكمة العدل الدولية بالقرار (ES-10/24) الصادر في أيلول 2024، وطالبت بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة من دون تأخير، كما دعت الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره. وفي رأي استشاري آخر صدر في 22 تشرين الأول 2025، أكدت المحكمة التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها واجب التعاون وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وعدم عرقلة عمل الأمم المتحدة ووكالاتها. وتشكل هذه الآراء أساساً قانونياً مهماً يجب أن ينعكس في مواقف الدول وإجراءاتها، لا أن يبقى في نطاق التأكيد النظري.

ورحب مركز "شمس" بالاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، لما تحمله من دلالة سياسية وقانونية تؤكد أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في الدولة والسيادة، وأن إقامة دولة فلسطين ليست منحة أو نتيجة تفاوض مفتوح إلى أجل غير معلوم، بل تجسيد لحق أصيل في تقرير المصير. فقد اعترفت دول عدة بدولة فلسطين في عام 2024، من بينها أرمينيا وجزر البهاما وبربادوس وإيرلندا وجامايكا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وترينيداد وتوباغو. وفي أيلول 2025 أعلنت عشر دول أخرى الاعتراف بها، وهي أندورا وأستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والبرتغال والمملكة المتحدة.

وأكد مركز "شمس" أن الاعتراف بدولة فلسطين يعزز حضورها وعلاقاتها الدبلوماسية، ويدعم تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات الدولية، ويقوي الموقف الداعي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما يحمل رسالة سياسية واضحة برفض محو الشعب الفلسطيني أو إنكار حقوقه الوطنية. لكن الاعتراف، على أهميته، لا ينهي الاحتلال وحده، ولا يغني عن ضمان وحدة الأرض الفلسطينية أو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولا يحل تلقائياً قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن. وتكمن قيمته في أن يقترن بمواقف وإجراءات عملية تساند قيام الدولة وتمنع تقويضها بالاستيطان والضم والتهجير.

وشدد مركز "شمس" على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة كاملة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ، وعاصمتها القدس ، مع ضمان وحدة أراضيها واستمرار التواصل الجغرافي بينها. وأي تصور لمستقبل غزة أو الضفة أو القدس يتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني أو يفصل هذه المناطق عن بعضها ينتقص من حقه في تقرير المصير، ولا ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعا مركز "شمس" المجتمع الدولي إلى تحويل التضامن إلى خطوات واضحة، من خلال دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والاعتراف بها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، واحترام آراء محكمة العدل الدولية، وعدم الاعتراف بالضم أو الاستيطان أو أي تغيير قسري في وضع الأرض المحتلة. كما يدعو إلى حماية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وصون حق اللاجئين في العودة والتعويض، ووقف كل إجراء يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على ترابها الوطني.

وطالب مركز "شمس" الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة ازدواجية المعايير التي تسمح ببقاء القرارات الدولية حبراً على ورق. فالتضامن الحقيقي لا يكتمل بالبيانات والاحتفالات، بل يظهر في احترام الحقوق غير القابلة للتصرف، ومواجهة الاحتلال والاستيطان، ومساندة الفلسطينيين في استعادة أرضهم وحريتهم وسيادتهم. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأكد المركز أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة حق ثابت لا يسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة شرط لا غنى عنه للسلام العادل والدائم.