رام الله - وطن للأنباء: هاجم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين وممتلكاتهم في منطقة خلة عين الحمام ببلدة صوريف شمال غرب الخليل، وأضرموا النار في كراج لبيع المركبات، ما أدى إلى احتراق نحو 30 سيارة، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 30 مستوطنا هاجموا المنطقة بعد منتصف الليلة الماضية، واستهدفوا منازل المواطنين وممتلكاتهم، وأضرموا النيران في كراج للمركبات، ما أدى إلى احتراق نحو 30 سيارة، إضافة إلى تضرر أجزاء من دفيئة زراعية وأعمدة كهرباء تابعة للبلدية.

وأضافت المصادر أن الخسائر المادية جراء الاعتداء تُقدّر بما لا يقل عن 200 ألف شيكل، فيما جرى السيطرة على الحريق بصعوبة بالغة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.