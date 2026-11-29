رام الله - وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني اليوم الأحد عن تعرض قارب صيد لهجوم بطائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل مدينة سيريك في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وأعلن الجيش الإيراني في بيان أن القارب المستهدف تعود ملكيته للمواطن محمود آلفته، وكان على متنه ثلاثة أشخاص لحظة وقوع الضربة.

وأوضح البيان أن الهجوم وقع عند الساعة 3:30 فجرا في المياه المقابلة لمنطقة سيريك المطلة على المضيق.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال راكبين ونقلهما إلى مستشفى سيريك لتلقي العلاج، بينما لا يزال مصير الراكب الثالث، وهو مالك القارب، مجهولا وسط استمرار عمليات التمشيط البحري للعثور عليه، وترجيحات بمقتله.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر بحري متصاعد في محيط مضيق هرمز.

وكان الجيش الإيراني أعلن في الساعات الماضية عن إسقاط مسيّرة استطلاع فوق المضيق، واندلاع حريق في ناقلة نفط قال إنها خالفت التعليمات الملاحية شرقي المضيق، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري مشدد على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.