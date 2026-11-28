وطن للأنباء: تواجه 85 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون ظروف اعتقال صعبة، في ظل الاكتظاظ وسوء التهوية ونقص المستلزمات الصحية والشخصية، إلى جانب الضغوط النفسية والقيود المفروضة على الحركة والتواصل مع العائلات، وسط مخاوف متزايدة على أوضاع الأسيرات اللواتي يعانين أمراضاً وحالات صحية تستوجب رعاية خاصة ومتابعة طبية مستمرة.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين إن واقع الأسيرات داخل السجن ينذر بتداعيات صحية ونفسية خطيرة، في ظل وجود معتقلات إداريات وقاصرات وأخريات يعانين أمراضاً مزمنة وإعاقات، فضلاً عن أسيرة حامل تحتاج إلى متابعة طبية متخصصة.

21 أسيرة رهن الاعتقال الإداري

وأوضح المركز أن 21 أسيرة يقبعن في الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو إخضاعهن لمحاكمات، استناداً إلى ملفات سرية وأوامر اعتقال قابلة للتجديد، الأمر الذي يبقيهن في حالة دائمة من القلق وعدم اليقين بشأن موعد الإفراج عنهن، ويحرمهن من الاستقرار النفسي والأسري.

ثلاث قاصرات خلف القضبان

وأشار المركز إلى وجود ثلاث أسيرات قاصرات داخل سجن الدامون، محرومات من طفولتهن وحقهن في التعليم والحياة الطبيعية، محذراً من التداعيات النفسية والاجتماعية والتعليمية التي قد تترتب على اعتقالهن في هذه المرحلة العمرية، وما يتطلبه ذلك من توفير الحماية والرعاية النفسية والتعليمية اللازمة.

أسيرة حامل تواجه احتياجات طبية خاصة

وفي سياق الحالات الصحية، لفت المركز إلى وجود أسيرة اعتُقلت خلال شهرها الخامس من الحمل، مؤكداً حاجتها إلى متابعة طبية منتظمة تشمل مراقبة صحتها وصحة جنينها، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتوفير الغذاء المتوازن والمكملات الغذائية الضرورية، إلى جانب ضمان الراحة والرعاية الصحية والتدخل الطبي الفوري في حال حدوث أي مضاعفات.

أسيرتان من غزة محرومتان من التواصل مع عائلتيهما

كما أشار إلى استمرار اعتقال أسيرتين من قطاع غزة في سجن الدامون، بعيداً عن عائلتيهما، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها أسرهما جراء الحرب والنزوح والفقدان، وما يرافق ذلك من معاناة نفسية وإنسانية وصعوبة في التواصل والاطمئنان على ذويهما.

مصابتان بالسرطان وأسيرتان بحاجة إلى رعاية صحية خاصة

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية، كشف المركز عن وجود أسيرتين مصابتين بمرض السرطان، تحتاجان إلى علاج متخصص ومتابعة طبية عاجلة، بما يشمل الفحوصات الدورية وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة دون تأخير أو انقطاع، محذراً من أن أي تأخير في التشخيص والعلاج قد يؤدي إلى تدهور حالتهما الصحية.

وتطرق المركز إلى حالة أسيرة تعاني مرض الزهايمر، مؤكداً حاجتها إلى إشراف طبي مستمر ورعاية خاصة تساعدها على تلبية احتياجاتها اليومية، وتضمن توفير بيئة آمنة وتغذية مناسبة ودعم صحي ونفسي يحفظ كرامتها.

كما أشار إلى وجود أسيرة من ذوات الإعاقة الحركية، تحتاج إلى مرافق صحية ملائمة ووسائل مساعدة على الحركة والتنقل، فضلاً عن العلاج والأدوية اللازمة، محذراً من أن عدم توفير هذه المتطلبات قد يؤدي إلى تفاقم معاناتها الصحية والنفسية.

مطالبات للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالتدخل

وأكد مركز حنظلة أن تعدد الحالات الصحية والإنسانية داخل سجن الدامون يعكس حجم الاحتياجات الخاصة للأسيرات، مشدداً على أن الاعتقال لا يسقط حق المرأة في العلاج والرعاية الصحية والغذاء المناسب والتعليم والحماية.

ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والأممية إلى التحرك العاجل، وإجراء زيارات ميدانية للاطلاع على ظروف الأسيرات، والضغط لضمان توفير العلاج والرعاية الطبية المتخصصة، ولا سيما للأسيرة الحامل والمعتقلتين المصابتين بالسرطان، والأسيرة المصابة بالزهايمر والأسيرة من ذوات الإعاقة.

كما طالب بضمان حقوق القاصرات في الحماية والتعليم والتواصل الأسري، والعمل على إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وشدد المركز على أن الأوضاع التي تعيشها الأسيرات، خصوصاً المريضات والقاصرات والحوامل وذوات الإعاقة، تتطلب تحركاً دولياً يتجاوز بيانات الإدانة والقلق إلى خطوات عملية تضمن حمايتهن وصون كرامتهن وحقوقهن الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهن.