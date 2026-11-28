كتب: يوسف شرقاوي

إن استثناء المتقاعدين العسكريين من صرف رواتبهم عن الشهر السابق، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلل إداري أو تأخير عابر، بل يثير تساؤلات جدية حول طبيعة القرار والجهة التي اتخذته، خصوصاً أن الحديث يدور عن شريحة أفنت جُلَّ أعمارها في خدمة المشروع الوطني، وكان لها دور في إيصال السلطة الفلسطينية إلى أبواب الدولة المنشودة، ويُقدَّر أن نحو 80% منها يحملون رتباً عسكرية سامية.

إن خطورة هذا التصرف، إن كان مقصوداً، لا تكمن في حرمان المتقاعدين من مستحقاتهم فحسب، بل في الرسالة التي يُراد إيصالها إلى الرأي العام الفلسطيني، ومفادها أن مؤسسات السلطة ما زالت، في بعض ممارساتها، مؤسسات ما قبل بناء المؤسسات؛ وأن بإمكان وزير أو مسؤول اتخاذ قرار كيفي ومزاجي، دون اكتراث بالأصول الإدارية أو بالحقوق المعيشية لشريحة أساسية في بنية السلطة الوطنية.

ويبدو أن القاعدة التي تحكم مثل هذه القرارات هي: من أمن المراقبة والمساءلة، والمحاسبة، لن يتردد في اتخاذ القرار المزاجي!

إن المال العام ما زال الخاصرة الرخوة في بنية السلطة الفلسطينية، منذ تجميد أعمال المجلس التشريعي عام 2007، ثم حله لاحقاً، حيث غابت عملياً الرقابة التشريعية الفاعلة، وتراجعت منظومة المساءلة والمحاسبة، بما جعل المال العام عرضة لقرارات لا تخضع بالضرورة للرقابة المؤسسية المطلوبة، حتى مع وجود هيئات للرقابة المالية والإدارية.

المتقاعدون العسكريون لا يطلبون مِنّة من أحد، ولا يستجدون حقوقاً؛ إنهم يطالبون بمستحقاتهم، وباحترام تاريخهم وكرامتهم. وليس من حق أي مسؤول أن يتعامل مع رواتبهم باعتبارها ورقة ضغط أو بنداً قابلاً للشطب والتأجيل وفق المزاج والاعتبارات الشخصية.

السؤال الذي يفرض نفسه: من أعطى أي مسؤول الحق في التصرف بمستحقات المواطنين والمال العام خارج الأصول والقانون؟ ومن يحاسب من؟

إن بناء الدولة لا يبدأ بالشعارات والاعترافات الدولية، بل يبدأ باحترام حقوق المواطنين، وإخضاع المسؤولين للمساءلة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والتشريعية. أما أن تبقى السلطة بلا رقابة تشريعية فاعلة، وأن يُترك المال العام رهناً للقرار الفردي، فذلك يعني أننا ما زلنا ندور في حلقة مؤسسات ما قبل الدولة، مهما تعددت أسماؤها ومسمياتها.