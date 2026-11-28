وطن للأنباء: دعت ثماني دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية السبت إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في الربع الأول من عام 2027"، معتبرة في بيان مشترك أن "التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين".

وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر (تشرين الأول) إلى سبتمبر (أيلول) 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وبولندا، وبريطانيا)، أن "إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديمقراطية... ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير".

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه "بعد مرور عشرين عاما على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديموقراطيا عبر صناديق الاقتراع".

كذلك، حذّروا من أن "مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية ومساندتنا لجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديموقراطي".

و كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية، وحدد 11 سبتمبر (أيلول) 2027 موعداً جديداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فيما عزت الرئاسة الفلسطينية التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية أمام العملية الانتخابية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بالموعد الجديد، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع إلغاء المرسوم السابق الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وبذلك، ينقل القرار الاقتراع التشريعي من نوفمبر المقبل إلى سبتمبر من العام القادم، ويقرن به الانتخابات الرئاسية، لتُجرى العمليتان في اليوم نفسه.

ويأتي تحديد الموعد الجديد بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، التي جرت عام 2006 وفازت بها حركة حماس، ليعيد ملف الاقتراع إلى الواجهة وسط استمرار الخلافات الداخلية والعقبات المرتبطة بتنظيمه.