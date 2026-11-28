تبحث إسرائيل خيار استئناف الحرب على إيران من دون مشاركة أميركية، وسط خلاف أمني على إلحاحها وجدواها، فيما يضيّق اقتراب تأليف حكومة جديدة هامش نتنياهو لاتخاذ قرار الحرب.

وطن للأنباء: بات خيار استئناف الحرب على إيران من دون مشاركة أميركية، حاضراً في صُلب مداولات القيادة الإسرائيلية، حيث يتنامى الخلاف على مدى صوابية اللجوء إليه. ويُبدي رئيس "الموساد"، رومان غوفمان، تأييده لضربة "منفردة" إذا اقتضت الضرورة، وتعذّرت مشاركة واشنطن في الهجوم، فيما يفضّل رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، انتظار قرار أميركي يتيح خوض الحرب بصورة مشتركة، وفق ما أورده المعلّق العسكري في "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشوع، أمس.

وكان المعلّق العسكري في "إسرائيل اليوم"، يوآف ليمور، أفاد، قبل ذلك بيوم، بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ودائرته الأمنية الضيّقة التي تضمّ وزير الجيش يسرائيل كاتس، يؤيّدان شنّ "هجوم قريب حتى في حال غياب الأميركيين"، وأن هذا الخيار طُرح صراحةً خلال مداولات الأسبوع الماضي.

ويتركّز الخلاف داخل المستوى الأمني في دولة الاحتلال، على تقدير المهلة التي تستطيع إسرائيل خلالها انتظار الولايات المتحدة. فغوفمان يرى أن "التأجيل قد يتيح لإيران تطوير قدرات يصعب التعامل معها لاحقاً"، فيما يرى زامير أن الخطر، على ما ينقل يهوشوع، "لا يفرض تحرّكاً فورياً". وحدّد مصدر أمني، تحدّث إلى الصحيفة، عتبة التحرّك المنفرد بوجود تهديد "وجودي وفوري"، معتبراً أن "هذا ليس الوضع حالياً".

وعلى الرغم من أن نتنياهو وزامير ومسؤولي الاستخبارات العسكرية توافقوا، خلال الاجتماع الأخير لـ"الكابينت"، على تشخيص الخطر الإيراني، يظلّ توقيت الحرب وجدوى خوضها من دون الأميركيين موضع خلاف. ومن شأن هذا التباين أن يُضعِف حجّة رئيس حكومة تصريف الأعمال أمام واشنطن - والقائمة على أن الانتظار سيجعل معالجة الخطر أصعب -، وذلك ما دامت قيادة الجيش ترى أن الوقت لا يزال يسمح بالتريّث.

وفيما تدأب حكومة نتنياهو على توسيع مروحة التهديدات التي تسوقها لتبرير جولة جديدة، وفي مقدّمها ما يقول كاتس إنه "برنامج إيراني لتطوير سلاح كيميائي"، تشكّك التقديرات التي نقلتها صحيفة «"هآرتس" عن مسؤولين أمنيين وخبراء، وتلك التي قدّمها رئيس برنامج إيران في "معهد دراسات الأمن القومي"، راز تسيمت، في درجة الإلحاح التي يتحدّث بها كاتس.

كما يثير هذا التهويل تساؤلات كثيرة من بينها أنه إذا أصبح مجرّد احتمال تطوير قدرة عسكرية، قبل اكتمالها، مسوّغاً كافياً لخوض القتال، فمتى وكيف يمكن إنهاء الحرب؟ ولو حقّقت جولة جديدة أهدافها العسكرية المباشرة، فكيف ستوصل إلى نتائج مُستدامة من شأنها منع تطوير قدرات عسكرية جديدة، من دون الدخول في دورة لا تنتهي من جولات التصعيد؟

في هذا الإطار، ينقل رونين بيرغمان، في تحقيق نشرته "يديعوت أحرونوت"، اعتراضات مسؤولين أمنيين على "تصوّرات تتجاوز ضرب القدرات العسكرية الإيرانية إلى إضعاف قدرة الدولة على العمل". ويشكّك هؤلاء في أن يؤدّي توسيع الحرب إلى تغيير سلوك إيران، ويرون أنه "قد يدفعها إلى توسيع المواجهة إقليميا". لكن، في الوقت نفسه، يواجه الرهان الأميركي على الضغط الاقتصادي سؤالاً مماثلاً بشأن النتائج؛ فبحسب تقدير نشره "معهد القدس للاستراتيجية والأمن"، لا تتوافر أدلّة على أن الضائقة الاقتصادية ستدفع القيادة الإيرانية إلى تقديم التنازلات المطلوبة، فيما يعدّ المعلّق العسكري، رون بن يشاي، استمرار الحصار نفسه من "العوامل التي قد تقود إلى تجدّد القتال".

من جهته، يعزو رئيس معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، والرئيس السابق لـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، مئير بن شبات، تريّث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى رغبته في إتمام استهلاك الضغط الاقتصادي، وتفادي انعكاسات الحرب على أسعار الوقود والأسواق الأميركية خلال موسم الأعياد ورأس السنة، وإظهار أنه استنفد المسار الدبلوماسي قبل مواجهة خصومه "الديمقراطيين" في"الكونغرس" الجديد.

ويطرح بن شبات أيضاً احتمال أن يكون "انكشاف الخلاف داخل القيادة الإسرائيلية قد أثّر في موقف الرئيس الأميركي"، مع إقراره بأن هذا الاحتمال يفتقر إلى ما يثبته. ومن جانب إسرائيل، فإن استمرار التفاوض يفسّر جانباً من استعجال نتنياهو؛ إذ إن تفاهماً أميركياً – إيرانياً، ولو اقتصر على الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي، قد يرفع الكلفة السياسية لأيّ هجوم إسرائيلي، فيما تبقى سائر مطالب تل أبيب خارج التفاهم.

وفي انتظار انحسام وجهة الأمور، يبدو أن قرار الحرب بات جزءاً من الصراع على تأليف الحكومة في إسرائيل. فنتنياهو يجعل ممّا يصفه بـ"التهديد الإيراني الوشيك" حجّةً للدفع نحو "حكومة وحدة"، فيما سبق لرئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، المُكلّف بالتأليف، أن قال إنه لا يرى تهديداً مباشراً يقتضي عملاً عسكرياً قبل تشكيل الحكومة؛ وهو اعتقاد يساوق تقدير زامير بأن "الانتظار خيار قائم في حسابات قيادة الجيش نفسها".

وإذا نجح آيزنكوت في تأليف حكومته، فسيؤول قرار الحرب إلى قيادة سياسية أعلنت سلفاً تقديراً مختلفاً لمدى إلحاحها، الأمر الذي سيشكّل - لو حصل - تحوّلاً كبيراً في المشهد. وفيما قد يخرج قرار الحرب من يد نتنياهو مع تأليف حكومة جديدة - وهو ما يفسّر جانباً من استعجال الرجل -، يضيّق انتقال السيطرة على "الكونغرس" إلى "الديمقراطيين" مطلع العام، هامش ترامب في تمويل حرب طويلة.

المصدر:"الاخبار" اللبنانية