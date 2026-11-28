-مطالب مجلس السلام: إدخال المساعدات وبدء عمل الهيئات الفلسطينية بعيداً عن إدارة "حماس"

- حكومة نتنياهو تعرقل ترتيبات المرحلة الثانية وسط خلاف بشأن آلية نزع سلاح "حماس"

- نتنياهو يبلغ كوشنر عزمه البدء بتنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين

- إعادة إعمار غزة مؤجلة.. 71.4 مليار دولار احتياجات التعافي خلال عشر سنوات

وطن للأنباء: لوّح مجلس السلام مجددًا بإعادة تفويض الإشراف على المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الأمم المتحدة، في حال واصلت إسرائيل تعطيل ترتيبات إدارة القطاع ونزع سلاح حركة "حماس".

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مبعوث المجلس الدولي نيكولاي ملادينوف وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، حذّره فيها من أن المجلس قد يضطر إلى إبلاغ الأمم المتحدة بأنه لم يعد قادراً على مواصلة مهمته، ما قد يترك مسؤولية إدارة القطاع أمام إسرائيل أو السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، نقلت الرسالة عن مسؤول إسرائيلي ومصدرين مطلعين على المناقشات، لم تتضمن مطالب جديدة من نتنياهو، بل دعته إلى الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهما اتفاقان سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الموافقة عليهما.

وتتركز مطالب مجلس السلام على إدخال المساعدات الإنسانية وفق المستهدفات المتفق عليها، والسماح للهيئات الفلسطينية والأمنية التي جرى إعدادها لتولي إدارة غزة بالبدء في عملها، خلفاً لحماس.

وبموجب خطة ترامب، تتولى لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية إدارة الشؤون اليومية للقطاع تحت إشراف مجلس السلام، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاحات المطلوب منها واستعادة إدارة غزة.

وفي هذا السياق، تشكّلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث لتولي الخدمات المدنية والإدارة اليومية، كما أُعدت ترتيبات لتشكيل قوة شرطة فلسطينية، إلى جانب قوة استقرار دولية للمساهمة في تثبيت الوضع الأمني ودعم عملية نزع السلاح.

لكن هذه الترتيبات لم تدخل حيز التنفيذ الكامل حتى الآن، إذ لم تدخل اللجنة الفلسطينية القطاع، ولم تبدأ قوة الشرطة تدريب عناصرها في مصر، كما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية في غزة.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، لم تمنح حكومة نتنياهو الموافقات اللازمة لبدء عمل هذه الهيئات، فيما يعترض الجانب الإسرائيلي على الإطار التدريجي لخطة نزع السلاح؛ بدعوى أنه لا يوفر الضمانات الأمنية المطلوبة.

وصعّدت شخصيات مرتبطة بإدارة ترامب ومجلس السلام ضغوطها على نتنياهو، إذ حذّر جاريد كوشنر من أن إسرائيل تتجه نحو التحول إلى "دولة منبوذة عالمياً" إذا لم تغيّر سياستها تجاه غزة.

كما حذّر جوش غرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، من أن استمرار عرقلة تنفيذ الخطة قد يدفع المجلس إلى إعادة تفويضه، بما يفتح الباب أمام خيارات تشمل إسرائيل أو حماس أو الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، أو مزيجاً منها.

وفي مؤشر على احتمال استجابة نتنياهو للضغوط الأمريكية، أفادت الصحيفة بأنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع كوشنر، أبلغه خلاله بأن حكومته ستبدأ اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة النقاط العشرين.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيبحث الأحد إجراءات متعلقة بغزة، بينها خطوات تسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية، وإنشاء منشآت لإيواء عناصرها، تمهيداً لبدء انتشارها في يناير/كانون الثاني المقبل قرب ما يعرف بالخط الأصفر.

ومن بين المقترحات أيضاً إقامة مشروع تجريبي لمساكن مؤقتة في رفح بتمويل إماراتي، لإيواء فلسطينيين في منطقة تخضع لإدارة اللجنة التكنوقراطية بعيداً عن سيطرة حماس.

وفي موازاة ذلك، لا تزال إعادة إعمار غزة بعيدة عن التنفيذ، إذ أشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى عدم بدء عملية إعادة الإعمار، واستمرار نقص المساعدات والقيود على دخول الإمدادات والمواد الأساسية.

وقدّرت المنظمة احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى أن 94% من سكان القطاع يفتقرون إلى مأوى ملائم، وأن 93% من المدارس تعرضت للدمار أو الأضرار، فيما لا يعمل أي من المستشفيات والمرافق الطبية الـ57 بصورة كاملة.

المصدر: "إرم نيوز"