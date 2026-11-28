وطن للأنباء: استشهد مواطن، وأصيب آخر مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن حكمت القط (60 عاما) استشهد متأثرا بجروحه، عقب إصابته برصاص الاحتلال في الصدر.

وكان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، قال إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين، بالرصاص الحي، إحداهما حرجة جدا لمواطن (60 عاما)، خلال اقتحامها قرية مادما.