وطن للأنباء: استولى مستوطنون، اليوم السبت، على ثلاثة منازل في قرية المالحة قرب بلدة زعترة، شرق بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مسن يبلغ من العمر 75 عامًا، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في المنطقة.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى موقع الاعتداء على المسن.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا الأهالي في القرية، واستولوا على ثلاثة منازل تعود للأشقاء مراد وخليفة ومحمود محمد جدال، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الأهالي خلال الاستيلاء على المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين ظلوا في الموقع.