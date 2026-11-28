"تسنيم": مسيّرة لاعتراض الطائرات المسيّرة وأخرى انتحارية لاستهداف مواقع العدو من مسافات قريبة.. وحرس الثورة يؤكد استمرار تطوير الترسانة الصاروخية وتعزيز دقتها وقوتها التدميرية.

وطن للأنباء: كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، عن تصميم وإنتاج القوة الجوفضائية في حرس الثورة لثلاث طائرات مسيّرة جديدة، موضحةً أن هذه المسيّرات تُلبّي جزءاً كبيراً من احتياجات القوات البرية التكتيكية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير خاص حول المسيّرات الجديدة، أن إحدى هذه الطائرات مخصصة للمهام الدفاعية ومواجهة مختلف أنواع الطائرات المسيّرة والطائرات المسيّرة الصغيرة، أما الطائرتان المسيّرتان الثانية والثالثة، فهما مخصصتان للعمليات الانتحارية وضرب وحدات العدو من مسافة قريبة.

وبحسب الوكالة فإن هذه الطائرات تلبّي الاحتياجات الدفاعية لمواجهة التهديد المتزايد للمسيّرات الصغيرة من مسافة قريبة.

وقبل يومين، أكّد المتحدث باسم حرس الثورة في إيران، العميد حسين محبي، أن إنتاج الصواريخ لم يتوقف، وأن إيران تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية وزيادة دقة صواريخها وقوتها التدميرية.

وقال محبي إن وضع إيران "أفضل بكثير" من وضع الولايات المتحدة، سواء في الصواريخ أم في الأسلحة الهجومية والدفاعية، مضيفاً أن الأميركيين يعانون نقصاً في الأسلحة الاستراتيجية، فيما إيران "لم تعانِ أي نقص فيها، ولن تعانيه".