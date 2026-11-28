وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، مساء السبت، منزلاً في قرية أم صفا شمال شرق رام الله، وحاولوا مداهمته.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد العبيات في المنطقة الشرقية من القرية، وحاولوا مداهمة المنزل والاعتداء على من فيه، علما أن المواطن العبيات مسن ومتواجد في المنزل برفقة نساء وأطفال.

وأضاف أن المستوطنين أشعلوا النار في محيط المنزل، ومنعوا أبناء المواطن من الوصول إلى المنزل واعتدوا عليهم بالضرب، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار إلى أن عدة آليات من قوات الاحتلال تجمعت على مدخل القرية، وأنها تراقب عن بعد لتأمين الحماية لهم خلال هجومهم على المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنزل يوم أمس وأجبرت جميع المتواجدين فيه على الخروج منه واحتجزتهم في ساحته لساعات.