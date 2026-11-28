وطن للأنباء: تتجه الأنظار الإقليمية والدولية مجددًا إلى مسار التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، في ظل رسائل أمريكية مزدوجة تجمع بين التلويح بالحلول الدبلوماسية والتهديد بخيارات عسكرية حاسمة.

يتزامن ذلك مع الاقتراب من أمد المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى مطلع العام الجديد، وتشكيكه علنا في قدرة صناع القرار الإيرانيين على اغتنام الفرصة، واتهامه مفاوضي طهران بالمراوغة.

وبينما يكرر البيت الأبيض حديثه عن منح القيادة الإيرانية فرصة أخيرة لإبرام اتفاق ينهي المواجهة المستمرة منذ أشهر ويجنب المنطقة مزيدا من الخسائر، تبرز تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس رغبة حقيقية في انتزاع تسوية شاملة، أم أنها تمثل غطاء سياسيا لتهيئة المسرح الدولي لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة تستهدف ما تبقى من البنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية.

شروط أمريكية تتجاوز الاتفاق النووي

وكشف مصدر أمريكي مطلع، أن إدارة الرئيس ترامب لا تنظر إلى المفاوضات الجارية باعتبارها محاولة للعودة إلى صيغة الاتفاق النووي القديم، وإنما فرصة أخيرة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط، وفرض ترتيبات أمنية جديدة تحد من قدرات إيران على تهديد المصالح الأمريكية وحلفائها.

وأوضح المصدر أن واشنطن أبلغت الوسطاء في الدوحة وإسلام آباد بأن أي تسوية مقبولة يجب أن تتضمن تفكيكا فعليا لقدرات التخصيب المتقدمة، وتسليم المخزونات المتبقية من اليورانيوم عالي التخصيب تحت رقابة دولية صارمة، إلى جانب فرض قيود ملزمة على تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ووقف دعم الفصائل المسلحة في المنطقة.

وأكد أن البيت الأبيض يعتقد أن ميزان القوى الميداني والاقتصادي يمنح واشنطن أفضلية تفاوضية واسعة، بما يسمح لها بالتمسك بهذه الشروط دون تقديم تنازلات جوهرية، معتبرًا أن تخفيف الضغوط قبل الحصول على خطوات إيرانية ملموسة قد يبدد المكاسب التي حققتها الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف المصدر أن هامش المرونة الأمريكية يقتصر حاليًا على إمكانية الإفراج التدريجي والمشروط عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، والنظر في تخفيف بعض القيود البحرية، مقابل إجراءات فورية من جانب طهران، تبدأ بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووقف الهجمات التي تنفذها الفصائل الحليفة لها في الإقليم.

وشدد المصدر على أن المهلة الممتدة حتى مطلع يناير كانون الثاني المقبل تمثل سقفًا زمنيًا حاسمًا، محذرًا من أن استمرار طهران في سياسة كسب الوقت قد يدفع واشنطن إلى استئناف العمل العسكري، مع التركيز على المنشآت المحصنة تحت الأرض، ولا سيما المواقع النووية والصاروخية التي لم تشملها الضربات السابقة بالكامل.

أرقام تكشف حجم الضغوط على طهران

وتعكس المؤشرات النووية أحد أبرز جوانب التعقيد في المفاوضات، إذ أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُعد في نوفمبر تشرين الثاني الجاري، أن الوكالة لم تعد قادرة على تحديد الحجم الحالي لمخزون اليورانيوم الإيراني أو أماكن وجوده، بسبب استمرار القيود على وصول المفتشين إلى المنشآت المتضررة ومواقع التخصيب.

وكانت آخر بيانات تفصيلية أمكن التحقق منها قد أظهرت امتلاك إيران 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وفق تقديرات تعود إلى يونيو 2025، لكن الوكالة تؤكد أن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة الوضع الحالي للمخزون، ما يعني أن أي اتفاق جديد لن يقتصر على تحديد نسب التخصيب، بل سيواجه أيضًا معضلة التحقق من الكميات الموجودة ومواقع تخزينها.

وعلى المسار الاقتصادي والبحري، تشير بيانات نقلتها "سي تريد ماريتايم" عن تقرير "متحدون ضد إيران نوويًا" إلى أن صادرات إيران بلغت نحو 15.8 ألف برميل يوميًا فقط خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي، مقابل قرابة 50.8 ألف برميل يوميًا في سبتمبر أيلول، مع توقف الشحنات المتجهة إلى الصين خلال الشهرين.

وفي مضيق هرمز، سجل مركز المعلومات البحرية المشترك تعرض 17 ناقلة لهجمات منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني، فيما لم تتجاوز عمليات العبور التجارية الظاهرة عبر أنظمة التتبع ثلاث سفن محملة بالبضائع بين 22 و25 نوفمبر، جميعها ناقلات متجهة إلى داخل الخليج.

كما تراجعت عمليات العبور بمساعدة أمريكية إلى متوسط 32 عملية يوميًا خلال الفترة نفسها، مقابل 38 عملية في الأيام السابقة لها، في مؤشر على استمرار اضطراب حركة الملاحة وارتفاع المخاطر على التجارة البحرية.

طهران تتمسك بضمانات مسبقة

في المقابل، تتعامل القيادة الإيرانية بحذر مع الطروحات الأمريكية، إذ تشير المواقف الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية إلى دراسة المقترحات التي نقلها الوسطاء القطريون والباكستانيون، مع التمسك برفض التفاوض المباشر تحت وطأة التهديد العسكري والحصار البحري.

وتطالب طهران بضمانات أمنية واقتصادية مسبقة، تشمل رفع القيود المفروضة على صادراتها النفطية، والإفراج عن أموالها المجمدة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الجبهات الإقليمية، كما ترفض ربط أي تسوية بقيود واسعة على برنامجها الصاروخي أو نفوذها الإقليمي، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب تعني التخلي عن أوراق قوة استراتيجية لا تتصل بالملف النووي وحده.

ترامب يستخدم التفاوض لتثبيت معادلة القوة

من جانبه، قال المحلل السياسي الأمريكي ستيفن ميلر، إن خطاب الرئيس دونالد ترامب بشأن منح إيران فرصة أخيرة يندرج ضمن عقيدته التفاوضية القائمة على تحقيق السلام عبر إظهار القوة القصوى.

ورأى أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تحميل طهران المسؤولية السياسية والأخلاقية عن أي انهيار للمسار الدبلوماسي، بما يهيئ موقف واشنطن أمام الحلفاء الأوروبيين والشركاء الإقليميين إذا قررت استئناف العمليات العسكرية.

وأوضح ميلر أن ترامب يدرك أن الصين وروسيا لا تبدوان مستعدتين للتدخل العسكري المباشر لإنقاذ إيران، وأن أولويتهما تتمثل في تجنب اتساع الصراع وما قد يترتب عليه من اضطراب في أسواق الطاقة والتجارة الدولية، مضيفا أن هذا الموقف يمنح واشنطن هامشًا أوسع لمواصلة الضغط على طهران، من دون أن تواجه بالضرورة خطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع قوة دولية كبرى.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بالتوازي على تعزيز جاهزيتها العسكرية والصناعية، عبر تسريع إنتاج منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الهجومية، معتبرًا أن ذلك يؤكد أن الخيار العسكري لا يمثل مجرد ورقة إعلامية أو أداة ضغط تفاوضي.

وأضاف أن المعضلة الإيرانية تتمثل في أن تقديم تنازلات بشأن البرنامج الصاروخي وشبكات النفوذ الإقليمي قد ينعكس على تماسك بنية النظام ومكانته، في حين أن رفض المطالب الأمريكية قد يفتح الباب أمام جولة عسكرية جديدة تستهدف ما تبقى من قدراته الاقتصادية والعسكرية، مرجحًا أن تلجأ واشنطن في حال تعثر الوساطات إلى تشديد إجراءات الحصار البحري بالتوازي مع تنفيذ ضربات عسكرية مركزة مطلع العام الجديد.

الوسطاء أمام اختبار الساعات الأخيرة

وعلى صعيد متصل، يواصل الوسطاء الإقليميون تحركاتهم الدبلوماسية لمحاولة تقليص الفجوة بين المطالب الأمريكية والتحفظات الإيرانية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي احتكاك عسكري جديد في مضيق هرمز، أو محاولة إيرانية لكسر الحصار البحري، إلى إشعال مواجهة إقليمية مفتوحة تهدد إمدادات الطاقة واستقرار المنطقة.

بدوره، يرى أحمد العناني، خبير العلاقات الدولية، أن المشهد الراهن يعكس صراع إرادات حادًا تحاول فيه واشنطن تحويل تفوقها العسكري والضغوط الاقتصادية إلى مكاسب سياسية شاملة، تفرض واقعًا إقليميًا جديدًا يحد من قدرة إيران على التأثير في موازين القوى بالمنطقة.

وأوضح العناني، أن إدارة ترامب لم تعد ترى أن معالجة الملف النووي وحده كافية لضمان أمن حلفائها، ولذلك تصر على ربط أي تسوية بتقليص القدرات الصاروخية الإيرانية وتفكيك شبكات النفوذ العابرة للحدود، مستفيدة من حالة الاستنزاف التي تعرضت لها طهران وحلفاؤها خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الوقت المتاح أمام الدبلوماسية يتقلص يومًا بعد آخر، وأن فرص نجاح الوسطاء ستظل مرهونة بمدى استعداد طهران لتقديم تنازلات مؤثرة مقابل الحفاظ على استقرار النظام وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مؤكدا أن تمسك الطرفين بمواقفهما الحالية قد يجعل التوصل إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ الصعوبة.

وذكر خبير العلاقات الدولية أن انتهاء المهلة الأمريكية دون تحقيق اختراق ملموس قد يدفع واشنطن إلى الانتقال من سياسة الضغط التفاوضي إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المنظم، قد تشمل ضربات مركزة للمنشآت النووية المحصنة، واستهداف القدرات البحرية والصاروخية الإيرانية، بهدف إجبار طهران على العودة إلى التفاوض وفق الشروط الأمريكية.

المصدر: إرم نيوز