-ألبانيزي تتهم الحكومة بنشر معلومات كاذبة تربطها بالإرهاب وتطالب بمحاسبتها.

-المقررة الأممية: الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهاباً.

-المفوض السامي: منع ألبانيزي يتعارض مع التزامات كوستاريكا بحقوق الإنسان.

- تقارب كوستاريكي متزايد مع واشنطن وتل أبيب في مجالي الأمن والسياسة الخارجية.

- السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يشيد بقرار المنع ويهاجم المقررة الأممية.

وطن للأنباء: أثار قرار كوستاريكا منع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من دخول أراضيها، موجة انتقادات أممية، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار ومحاسبة السلطات على ما وصفته المقررة بـ"اتهامات كاذبة" تربطها بالإرهاب.

وعبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن "قلقه البالغ" إزاء منع ألبانيزي من دخول البلاد، داعياً السلطات الكوستاريكية إلى إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة، ومؤكداً أن هذا الإجراء يصعب التوفيق بينه وبين التزام البلاد المعلن بحقوق الإنسان.

وكانت السلطات قد منعت ألبانيزي من دخول كوستاريكا لدى وصولها إلى مطار خوان سانتاماريا الدولي، الذي يخدم العاصمة سان خوسيه، الخميس، حيث كانت تعتزم تسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا.

وبسبب قرار المنع، تسلمت ألبانيزي التكريم مساء الجمعة عبر اتصال مرئي من داخل المطار، وألقت كلمة اتهمت فيها الحكومة الكوستاريكية بنشر معلومات وصفتها بالكاذبة بشأن وجود صلات لها بالإرهاب.

وقالت ألبانيزي: "أشعر باستياء عميق من قيام حكومة كوستاريكا بنشر معلومات كاذبة تربطني بالإرهاب"، معتبرة أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن تصنيفه إرهاباً، ومطالبة بمحاسبة الحكومة على هذه المزاعم وفقاً لمبدأ سيادة القانون.

واتهمت المقررة الأممية الحكومة الكوستاريكية بدعم نظام "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة عدم استخدام الاتهامات السياسية لتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي روايتها لما تعرضت له في المطار، قالت ألبانيزي، في مقابلة صحفية، إن السلطات صادرت جواز سفرها، وعرضت عليها غرفة للاحتجاز والمبيت وصفت ظروفها بأنها سيئة للغاية، مضيفة أن المسؤولين حاولوا إعادتها إلى باريس، وهددوها باستخدام القوة لإجبارها على الصعود إلى الطائرة، لكنها رفضت ذلك.

إشادة إسرائيلية بالقرار وانتقادات من الجامعة

في المقابل، أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بقرار كوستاريكا، متهماً ألبانيزي باستغلال التفويض الأممي لنشر ما وصفه بـ"الدعاية البغيضة"، وإضفاء الشرعية على منظمات إرهابية، وتشويه سمعة إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتب دانون عبر منصة "إكس" أن من يستغلون مناصبهم الأممية، وفق تعبيره، يجب أن يتحملوا عواقب أفعالهم.

من جهتها، أوضحت جامعة كوستاريكا أن اختيار ألبانيزي لنيل الدكتوراه الفخرية جاء تقديراً لخلفيتها الأكاديمية وخبرتها العلمية ومنشوراتها، فضلاً عن عملها في كشف التجاوزات.

واعتذر رئيس الجامعة كارلوس أرايا عن منع المقررة الأممية من دخول البلاد، واصفاً ما حدث بأنه "يوم أسود" في تاريخ كوستاريكا.

ويأتي القرار في ظل تقارب متزايد بين كوستاريكا وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالي الأمن والسياسة الخارجية، ما أعاد تسليط الضوء على مواقف الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من القضية الفلسطينية، ومدى انعكاس تحالفاتها السياسية على تعاملها مع المسؤولين الأمميين.