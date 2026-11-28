وطن للأنباء: أصيب مواطن ووالدته بجروح يوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين مسلحين تحت حماية جنود الاحتلال عليهم في قرية التوانه جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة، إن مستوطنين هاجموا منزل عائلة المواطن فضل ربعي في قرية التوانه بمسافر يطا واطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين واعتدوا على أفراد العائلة، ما أدى لإصابة بلال فضل ربعي بالرصاص الحي في الكتف والقدم.

كما أصيبت والدته جملة ربعي برضوض وكدمات تم نقلهما لمستشفى يطا الحكومي، ووصفت المصادر الطبية إصابتهما بالمتوسطة، كما أصيب عدد من المواطنين برضوض.

كما احتجز جنود الاحتلال عدداً من المواطنين في قرية التوانه واعتقلوا الطفلة أريج اسماعيل العمور والمسن جمعه ربعي، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.