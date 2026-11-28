وطن للأنباء: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم السبت، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وجادة، مساء اليوم، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، في ظل تعثر المشاورات السياسية التي أعقبت انتخابات الكنيست.

آيزنكوت يطالب بمفاوضات مباشرة مع نتنياهو

وقال آيزنكوت إنه قدّم، الأحد الماضي، مقترحاً مفصّلاً إلى نتنياهو، يتناول القضايا الجوهرية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة، لكنه لم يتلقَّ أي رد عليه حتى الآن.

وأضاف أنه مستعد لدراسة مدى جدية حزب الليكود في التوجه نحو وحدة حقيقية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن إثبات صدقية موقف الحزب يتطلب استجابة نتنياهو لدعوته إلى إجراء مفاوضات مباشرة، استناداً إلى المقترح الذي قدّمه.

نتنياهو يوافق على تولي آيزنكوت رئاسة الوزراء

وفي تطور لافت، أعلن نتنياهو، اليوم السبت، موافقته على أن يتولى زعيم المعارضة غادي آيزنكوت رئاسة الوزراء أولاً، في حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة «وحدة إسرائيلية».

وقال نتنياهو إن «مواجهة الأخطار الوجودية تتطلب توحيد جميع الأحزاب التي ترى إسرائيل دولة قومية لليهود»، مشيراً إلى أن مسؤوليته تقتضي تنحية جميع الاعتبارات الأخرى جانباً، نظراً إلى جسامة الخطر.

وأضاف أنه يتوقع بدء مفاوضات جدية على الفور، مع إبداء الطرف الآخر استعداداً مماثلاً للتسوية، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

تحالفات آيزنكوت ترفع رصيده إلى 36 مقعداً

ويأتي هذا التطور بعدما وقّع آيزنكوت مؤخراً اتفاقيات ائتلافية مع حزب «الديمقراطيين»، بزعامة يائير غولان، وحزب «إسرائيل بيتنا»، بزعامة أفيغدور ليبرمان، ليرتفع مجموع المقاعد التي يمتلكها تحالفه إلى 36 مقعداً.

وجاء ذلك عقب انتخابات الكنيست التي لم يتمكن فيها أي من نتنياهو أو آيزنكوت من حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما دفع الأطراف السياسية إلى البحث عن تفاهمات وائتلافات جديدة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة.