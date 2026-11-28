وطن للأنباء: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة والمروحية والزوارق الحربية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والتحذيرات من تداعيات المنخفض الجوي على خيام النازحين.

شهداء وإصابات جراء استهدافات الاحتلال في مدينة غزة

وفي مدينة غزة، استشهد الشاب أحمد أشرف صهيون (27 عاماً)، وأُصيب عدد من المواطنين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف المحمولة خلف المدرج الغربي لملعب فلسطين، غربي المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة منطقة الصفطاوي شمالي المدينة بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما سُجلت إصابات جراء استهداف خيمة للنازحين قرب مسجد المحبة.

قصف مدفعي وإطلاق نار في خانيونس ومناطق وسط القطاع

وفي جنوب القطاع، أُصيب الطفل محمد يسري بربخ (14 عاماً) برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خانيونس، ونُقل لتلقي العلاج في مجمع ناصر الطبي.

وتعرضت المناطق الشمالية الشرقية من خانيونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شرقي المدينة ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه وسط وغربي خانيونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض البحر، والطائرات المروحية النار في منطقة قيزان النجار.

أما في وسط القطاع، فقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من دير البلح، وأطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية للمدينة، فيما سُجل إطلاق نار وقصف في محيط مخيمي البريج والمغازي.

إطلاق نار مكثف شرقي مخيم جباليا

وفي شمال القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم جباليا، وسط استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء مناطق متفرقة من القطاع.

حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 18 شهيداً و38 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 15 شهيداً ارتقوا حديثاً، وثلاثة جرى انتشال جثامينهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1720 شهيداً و6201 مصاب، إضافة إلى انتشال جثامين 854 شهيداً.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,790 شهيداً و176,336 مصاباً.

تحذيرات من غرق مخيمات النازحين مع اقتراب المنخفض الجوي

وعلى الصعيد الإنساني، حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن نحو ألف موقع ومخيم للنازحين باتت مهددة بالغرق مع اقتراب المنخفضات الجوية، في ظل افتقارها إلى مقومات الحماية وتصريف مياه الأمطار.

وطالب الاتحاد بإدخال الآليات والمعدات اللازمة ومواد البناء ومستلزمات الإيواء، محذراً من تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام لا توفر الحماية الكافية من البرد والأمطار، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.