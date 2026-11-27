وطن للأنباء: قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أماني الناعوق، يوم الجمعة، إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة يواجهون مع اقتراب الشتاء خيارات محدودة بين البقاء في خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار، أو اللجوء إلى مبان متضررة قد تنهار فوق رؤوسهم.

وأضافت الناعوق في تصريح صحفي، أنه "بالنسبة للعديد من العائلات، إن العثور على مأوى ملائم يمثل خيارات مستحيلة؛ فالنازحون لا يملكون سوى خيارات محدودة: إما البقاء في خيام مهترئة لا توفر سوى القليل من الحماية ضد العوامل الجوية، أو اللجوء إلى مبان متضررة قد تنهار فوق رؤوسهم".

وشددت على أنه "لا ينبغي لأحد أن يضطر إلى اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضافت "هذا هو الشتاء الرابع الذي يواجهه السكان في غزة فقد أدت سنوات من النزاع إلى زيادة ضعف السكان، في ظل تضرر أو تدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، ونقص المآوي الملائمة".

وتابعت "ومن المتوقع أن تكون ظروف هذا الشتاء قاسية للغاية، مع هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات".

وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرض قطاع غزة لمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة غمرت خيام النازحين وتسببت في انهيار مبان متضررة جراء القصف الإسرائيلي وتضرر مرافق إنسانية وتعطل خدمات أساسية، وفق الأمم المتحدة.

كما قالت الناعوق "نتوقع أن تتسبب الأمطار الشتوية الغزيرة بغزة في حدوث فيضانات واسعة النطاق وتواجه مجتمعات كاملة من النازحين خطر تحول الشوارع إلى أنهار، أو جرف خيامهم بفعل المياه".

وأضافت "فالخيام تتسرب منها المياه، وتتعرض للانهيار، ولا توفر الحماية لمن بداخلها؛ لذا هناك حاجة ماسة إلى حلول إيواء أكثر متانة".

وفي 17 نوفمبر الجاري، أفادت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي بتضرر أو تدمير ما لا يقل عن 40 ألف مأوى إضافي منذ مطلع الشهر، فيما يقع أكثر من نصف مواقع النزوح البالغ عددها 1700 في مناطق معرضة للفيضانات.