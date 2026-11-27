وطن للأنباء: أعلنت السلطات الإيرانية يوم الجمعة، الاستيلاء على طائرة مسيّرة قرب مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال نائب محافظ سيستان وبلوشستان خليل آبادي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن المسيّرة شوهدت قرب زاهدان قبل أن تستولي عليها القوات الإيرانية.

بدورها، أوضحت شرطة المحافظة، في بيان، أنها رصدت وتابعت ما وصفتها بأنها "مسيّرة معادية تابعة للعدو"، وأن فرقا متخصصة تدخلت لإنزالها دون أن تتعرض لأضرار.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن الدولة التي تتبع لها المسيّرة.

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وتشهد منذ سنوات هجمات تستهدف قوات الأمن الإيرانية، تنفذها جماعات مسلحة بينها "جيش العدل" الناشط قرب الحدود الباكستانية.