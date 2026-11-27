وطن للأنباء: من خلال آلية بيغاس للدعم المالي المباشر التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت إسبانيا 23 مليون يورو والدنمارك 4.4 مليون يورو، استكمالاً للمساهمات السابقة التي قدمتها إسبانيا (23 مليون يورو) وسويسرا (3.3 مليون يورو) في تموز الماضي.

قدمت إسبانيا والدنمارك مساهمة مالية بقيمة 27.4 مليون يورو، منها 23 مليون يورو من إسبانيا و4.4 مليون يورو من الدنمارك، لمساعدة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستشفيات الخاصة في الضفة الغربية، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للمرضى الفلسطينيين. وتُعد هذه المستشفيات جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية، حيث تقدم خدمات طبية تخصصية غير متوفرة في المستشفيات الحكومية.

وتأتي هذه المساهمة في وقت حرج يمر به القطاع الصحي الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والتي تفاقمت نتيجة الأوضاع المستمرة في قطاع غزة واحتجاز إسرائيل لعائدات المقاصة الفلسطينية منذ أيار 2025. وستساهم هذه المساهمة في دعم السلطة الفلسطينية للوفاء بمسؤولياتها في توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، في ظل الحاجة الماسة إليها.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، أندرياس فيدلر: "لا يزال القطاع الصحي الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة، في وقت تستمر فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة بالتدهور. تجسد مساهمة اليوم تعبيراً ملموساً عن التضامن الأوروبي مع الشعب الفلسطيني. بالتعاون مع دولنا الأعضاء وشركائنا، نساهم في تمكين مستشفيات الضفة الغربية من مواصلة تقديم خدماتها الصحية الأساسية، وضمان حصول المرضى الفلسطينيين على الرعاية التي يحتاجون إليها. ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بدعم السلطة الفلسطينية في تعزيز نظامها الصحي وضمان استدامته. كما نشجع وزارة الصحة الفلسطينية على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين استخدام الموارد المتاحة وضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية. ونحث إسرائيل أيضاً على تسهيل الإدخال الفوري للإمدادات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة، والسماح بإجلاء المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لضمان حصول المحتاجين على العلاج المنقذ للحياة في الوقت المناسب".

خلفية

منذ عام ٢٠٠٨، تُوَجَّه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية بيغاس للدعم المالي المباشر، مما يدعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية. كما تدعم آلية بيغاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، ولا سيما رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزءًا من تكاليف االتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. خلال العام الجاري، تم توسيع نطاق الدعم المقدم من خلال آلية بيغاس ليشمل تسديد المستحقات المتراكمة على السلطة الفلسطينية لصالح المستشفيات الخاصة في الضفة الغربية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية وتجنب انقطاع الخدمات الصحية الأساسية. ومنذ شباط ٢٠٠٨، صرفت المفوضية الأوروبية وشركاء التنمية، ومعظمهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكثر من 4 مليارات يورو من خلال آلية بيغاس.