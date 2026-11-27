وطن للأنباء: استشهد مواطن وأُصيب آخرون، بعضهم بحالة حرجة، يوم الجمعة، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة في منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت صاروخًا تجاه المركبة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، وُصفت حالة بعضهم بالحرجة.

وجرى نقل جثمان الشهيد والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الاستهدافات الجوية والمدفعية بمناطق متفرقة من القطاع.