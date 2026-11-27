وطن للأنباء: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استعداده لاستهداف موقع "جبل الفأس" النووي الإيراني، في حال اتخذ قراراً باللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران.

وكشف ترامب، في تصريحات للصحفيين، عن إجرائه محادثات، في الأيام القليلة الماضية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي -المنتهية ولايته- بنيامين نتنياهو، بشأن إيران.

وعن فحوى الاتصال، قال الرئيس الأمريكي إنهما يحاولان منح إيران فرصة للتصرف بذكاء والتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "إذا اتخذنا إجراء ما، فسنستهدف موقع جبل الفأس".

وقال: "يمكننا إخبارهم بأنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله حيال ذلك. لكننا لم نرَ أي نشاط حقيقي هناك في جبل الفأس. سيكون أمراً جيداً لو توصلوا إلى اتفاق، لكنني شخصياً لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

وأضاف: "حالياً، أسعار البنزين تنخفض بشدة ووصلت إلى مادون 80 دولاراً، وقد رأيتم ذلك، ونحن نستخرج كمية هائلة منها، وهذا حدث مباشرة بعد انتهاء الانتخابات".

وأجرى ترامب اتصالات هاتفية بمناسبة "عيد الشكر" مع أفراد من القوات المسلحة الأمريكية، وذلك بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من منتجع "مارالاغو" في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، تطرق فيها إلى إيران.

وقال للجنود: "إن تحقيق النصر في إيران أمر في متناول أيدينا، وسيتحقق في الوقت الذي أريده أنا. نحن نحاول أن نكون لطفاء، ونمنحهم كل الفرص للتوصل إلى اتفاق وإنقاذ أرواح كثيرة، لكنني لست متأكداً من أنهم سيغتنمون هذه الفرصة".

وكان ترامب قد أكد، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة تعرف بدقة ما يجري في موقع "جبل الفأس"، مؤكداً أيضاً أنه لا توجد أي أنشطة إيرانية تجري فيه حالياً، حسب قوله.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة (CBS News) إنه لا يعتزم تصعيد الحرب على إيران، معللاً ذلك بأن القدرات العسكرية التقليدية لإيران قد تراجعت، وأن برنامجها النووي قد تعرض لانتكاسة.

ورداً على سؤال حول نيته استهداف الموقع النووي الإيراني، قال: "سنراقب الوضع. إذا احتجنا إلى استهدافه -وهو ما لا نحتاجه في هذه اللحظة- فسننجز الأمر في غضون ساعة واحدة، وسيتم حل المسألة".

المصدر: إرم نيوز