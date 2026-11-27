وطن للأنباء: أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في ناقلة نفط شمال جزيرة "غنم"، بعدما حاولت ناقلتان عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به، مشيرةً إلى أن الناقلة الثانية اضطرت إلى التراجع عقب الحادث.

وأوضحت القوة أن الانفجار نجم عن اصطدام إحدى الناقلتين بلغم بحري، خلال محاولتهما اجتياز المضيق بصورة سرية، من دون الالتزام بالمسارات المسموح بها.

وربط الحرس بين تراجع محاولات العبور عبر المسارات غير المصرح بها خلال الأيام الماضية وإحكام سيطرته البحرية على جانبي مضيق هرمز.

وأمس الخميس، أعلنت البحرية الإيرانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات وحرائق شمال ميناء خصب، إثر اصطدامهما بألغام بحرية، لافتة إلى أن إحدى الناقلتين من فئة "سوبر تانكر" وتحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، مشيرةً إلى تركها تحترق عقب الحادث.

وكانت البحرية الإيرانية قد حذرت من أنّ التعامل مع أيّ تحرّك للسفن في مضيق هرمز باستخدام إطفاء أنظمة الملاحة سيكون حازماً.

وتنفّذ طهران عمليات هجومية ودفاعية ضدّ السفن المخالفة والطائرات الأميركية، في حين تستمر في إغلاق مضيق هرمز رداً على الاعتداءات والتدخّلات الأميركية في المنطقة، إذ تستهدف الناقلات التي تحاول عبور المضيق بشكل مخالف لتعاليمها، بتحريض أميركي.

الجيش الإيراني: فرض رقابة أكثر صرامة على مضيق هرمز

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، خلال لقاء مع قادة القوات الجوية وأفرادها، الأربعاء الماضي، أن على السفن "التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية" لضمان عبورها الآمن عبر مضيق هرمز.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن "مستوى مراقبة هذا الممر المائي ارتفع بفضل نشر أنظمة جديدة وتطوير الأنظمة السابقة".



وأكد أكرمي نيا أن جاهزية الجيش ارتفعت مقارنة بالماضي، مشيراً إلى أنه "يجري فرض رقابة ومراقبة أكثر صرامة على مضيق هرمز".

كما أفاد أكرمي نيا بأنه خلال الأسابيع الأخيرة، وفي ظل الأوضاع الإقليمية و"حالات العبور غير المصرّح بها"، واجهت السفن التي عبرت مضيق هرمز "دون التنسيق" مع القوات المسلحة الإيرانية "مخاطر أكبر واصطدمت بألغام".