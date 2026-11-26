وطن للأنباء: سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إدارة مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، قراراً يقضي بإغلاقها بعد 30 يوماً.

وأفادت محافظة القدس عبر صفحتها في "فيسبوك"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة وسلّمت إدارتها القرار، دون توضيح الأسباب.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للقطاع التعليمي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات التضييق على المدارس الفلسطينية وفرض المناهج الإسرائيلية عليها.