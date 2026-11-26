المبعوث الأميركي يدعو "إسرائيل" للتخلي عن "عقلية الحرب الدائمة".. ويكشف عن تمويل لإعادة إعمار القطاع وخطة لنزع السلاح تدريجياً وإقامة حكومة جديدة

وطن للأنباء: أكد جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي أن إنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، داعيا "إسرائيل" إلى التخلي عن "عقلية الحرب الدائمة" والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، في وقت أقر فيه بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لا يزال يعقّد التوصل إلى تفاهمات بشأن القطاع.

وقال كوشنر، في مقابلة مصورة مع بودكاست "إم دي ميتس" الألماني، إن الولايات المتحدة نجحت في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة رغم أن ذلك "بدا مستحيلا"، مؤكدا استمرار البحث عن مسارات للحل، رغم الانتقادات الإسرائيلية للتواصل المباشر مع حماس.

وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات جيدة مع نتنياهو، مضيفا "أعتقد أنه يدرك الأهمية الإستراتيجية لخطة السلام في غزة".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن نتنياهو وقّع اتفاق غزة، لكنه لا يزال يصعّب التوصل إلى تفاهمات بشأن تنفيذه.

عقبات تنفيذ الاتفاق

وأكد كوشنر أن الانتخابات الإسرائيلية أبطأت التقدم في جهود نزع السلاح وإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرا أن أي رئيس وزراء إسرائيلي مقبل سيجعل تنفيذ خطة غزة أولوية، لعدم وجود بديل آخر.

وحذّر من أن عدم تنفيذ الخطة يعني عودة الأمور إلى سابق عهدها، سواء ببقاء "حماس" في السلطة أو تولي الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

ورأى أن العقبة أمام تحقيق حل الدولتين تكمن في طريقة إدارة الفلسطينيين شؤونهم، مشيرا إلى أن موافقة "حماس" على خريطة طريق لتسليم سلاحها تمثل "إنجازا تحقق بالتنسيق مع الدول العربية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعمل على طمأنة إسرائيل بأن عملية نزع السلاح ستُنفذ تدريجيا، وعلى مراحل قابلة للتحقق دوليا".

وقال كوشنر إن نزع السلاح من قطاع غزة وإقامة حكومة جديدة وسنّ قوانين تجذب الاستثمارات تمثل "مهمة صعبة، لكن علينا المحاولة".

وكشف المبعوث الأمريكي عن جمع تمويل كبير سيُخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا إلى تبني رؤية جديدة لإعادة بنائه.

وقال "بدلا من إعادة بناء غزة كما كانت، علينا تحويلها إلى مكان جديد".

وأشار إلى أن "اتفاقيات أبراهام" أثبتت إمكانية توسيع التعاون الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا "أن المغرب والبحرين والإمارات شركاء أساسيون في دعم جهودنا".

وأضاف أن التوصل إلى حل في غزة قد يتيح إقامة مشروعات مشتركة مع مصر في سيناء، تشمل قطاعي الطاقة ومراكز البيانات.

اتفاق وقف إطلاق النار

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد دخل حيز التنفيذ رسميا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووقع قادة الدول الراعية للاتفاق، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وثيقته في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

واستند الاتفاق إلى خطة شاملة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 29 سبتمبر/أيلول 2025، واعتمدها مجلس الأمن الدولي لاحقا بموجب القرار 2803.

غير أن الاحتلال الإسرائيلي واصل هجماته على قطاع غزة رغم الاتفاق، بعد حرب إبادة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن دمار طال 90% من البنية التحتية.

المصدر: الجزيرة