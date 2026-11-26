في بلادٍ تُقاس فيها المسافة إلى المدرسة بالأمتار بين ركامين، لا بالكيلومترات، يستقل أطفال غزة عربة يجرّها حمار ليصلوا إلى صفوفهم. لا حافلات صفراء ولا أبواب تُفتح لهم برفق، بل خشبٌ متهالك وحوافر تدقّ على طرق مهشّمة، وحقائب صغيرة على ظهور أصغر منها.

الطفل في أي مكان من العالم يستيقظ فيشكو من ثقل النعاس، أما طفل غزة فيستيقظ على ثقل أكبر؛ ثقل الذاكرة. يعبر الطريق نفسه الذي كان يعبره مع أصدقاء لم يعودوا يرافقونه، ويمرّ بجانب مدرسةٍ قديمة لم يبقَ منها إلا جدارٌ يشهد، ثم يواصل إلى مدرسةٍ أخرى تحتمل ما تبقى من الأمل، وفي عينيه سؤالٌ لا يجرؤ على طرحه: لماذا صار الوصول إلى الدرس رحلة نجاة؟

يُقال إن الحمار أحنّ على هؤلاء الصغار من كثيرٍ من البشر. فهو لا يسألهم من أين جاؤوا، ولا يتبدل مزاجه بتبدل السياسة، يحمل أعباءهم صامتاً كما حملوا هم أعباءً لا تناسب أعمارهم. وفي ضحكاتهم المتناثرة على العربة، تلك الضحكات التي تتسلل رغم كل شيء، يتجلى أوجع ما في المشهد؛ أن الطفولة تصرّ على البقاء حتى حين يُحاصرها كل ما يقتلها.

ما الذي يطلبه هؤلاء الأطفال؟ لا يطلبون أكثر مما يطلبه أي طفل؛ صفاً دافئاً، ومعلّماً يبتسم، ودفتراً لم تبلّله الدموع، لكنهم يطلبونه في زمنٍ صار فيه الحق في التعليم ترفاً، والمقعد الدراسي إنجازاً يُحتفى به.

حين تتوقف العربة أمام باب المدرسة، ينزل الأطفال واحداً تلو الآخر، ويلوّحون للحمار كأنه رفيق درب قديم. يدخلون إلى صفوفهم وهم يحملون ما لا تحمله الكتب؛ درساً مبكراً في أن الحياة قد تكون قاسية، وأن العلم يظل، رغم كل شيء، أصغر أشكال المقاومة وأكثرها صدقاً.

سيكبر هؤلاء الأطفال، وسيتذكرون أنّ طريقهم إلى العلم لم تكن معبّدة، بل كانت عربة وحماراً وأملاً. وسيسأل العالم يوماً؛ كيف خرج من تحت الركام جيلٌ يتقن القراءة؟ والجواب أبسط مما يظن؛ لأنّ أطفال غزة لم يتعلموا أن الحياة تنتظر الظروف المناسبة، بل تعلموا أن يصنعوا من عربة حمار حافلةً إلى المستقبل.