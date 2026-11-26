أكد استمرار جهود الوساطة والمسار الدبلوماسي مع واشنطن، مشدداً على تمسك طهران بموقفها واستعدادها لتأمين احتياجاتها عبر طرق تجارية بديلة.

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، استمرار المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة، مشدداً على تمسك طهران بموقفها المبدئي ومطالبها، وضرورة تلبيتها قبل إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق.

وقال عراقتشي في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "المسار الدبلوماسي ماضٍ في مساره الخاص تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، ونحن بالتأكيد لم نتخلَّ عن هذه المهمة".

وأضاف أن "جهود الوساطة لا تزال مستمرة، حيث يجري تبادل الأفكار وطرح المقترحات، وهو جزء من المسار المعتاد".

وتابع عراقتشي أن "أفكاراً محددة طُرحت، وأرى أن هناك مسارات يمكن استكشافها، ونحن نعكف حالياً على دراستها".

وأكد أن "موقفنا المبدئي ثابت ولدينا مطالب ينبغي تلبيتها، وعندها فقط يمكن إعادة فتح مضيق هرمز والمضي قدماً نحو التوصل إلى اتفاق".

وفي سياق متصل، أكد عراقتشي أن إيران ستؤمّن السلع الضرورية عبر طرق متنوعة، وستُفشل محاولات الأعداء لمحاصرتها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تمسّك بلاده بموقفها الذي أعلنته أمام العدو، قائلاً: "وقفنا وسنظلّ واقفين حتى الرمق الأخير دفاعاً عن هذا الوطن".

وتأتي تصريحات عراقتشي في ظل استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن عبر وسطاء، بينهم قطر وباكستان.

وكانت إيران قد طرحت مقترحاً من سبع نقاط عبر الوساطة القطرية، وربطت أي تقدم في المفاوضات بتلبية شروطها، ولا سيما ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي مواجهة القيود المفروضة على تجارتها البحرية، تعمل طهران على تفعيل طرق برية وممرات تجارية بديلة عبر دول الجوار، إلى جانب توسيع استخدام موانئها الشمالية وبحر قزوين، رغم التحديات المرتبطة بقدرة هذه المسارات على تعويض حركة التجارة البحرية.

المصدر: "الميادين"