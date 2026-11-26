حرس الثورة: لم نوقف إنتاج الصواريخ ونواصل زيادة قوتها التدميرية

وطن للأنباء: أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، تمسّك بلاده بموقفها الرافض للضغوط الأميركية والإسرائيلية، مشدداً على أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى الرمق الأخير، ولن تخضع لما وصفه بممارسات التنمّر والاستقواء.

وقال بزشكيان: "وقفنا وسنظل واقفين حتى الرمق الأخير دفاعاً عن هذا الوطن"، مضيفاً: "لن ننحني أمام ممارسات التنمّر والاستقواء التي تمارسها أميركا والصهاينة ودول أخرى".

وفي السياق، أكّد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني، العميد حسين محبي، أن إنتاج الصواريخ في إيران لم يتوقف، مشيراً إلى أن بلاده تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية والعمل على زيادة دقة صواريخها وقوتها التدميرية.

وقال محبي إن القدرات العسكرية الإيرانية، في مجال الصواريخ والأسلحة الهجومية والدفاعية، "أفضل بكثير" من نظيرتها الأميركية، مدعياً أن الولايات المتحدة تواجه نقصاً في الأسلحة الاستراتيجية، في حين لم تعانِ إيران أي نقص فيها، ولن تعانيه.

وأشار إلى أن مقاتلي حرس الثورة يواصلون الدفاع عن الحدود الإيرانية، لا سيما على السواحل الجنوبية وفي جزر الخليج، مؤكداً استمرار الجاهزية العسكرية لحماية الأراضي الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، واستمرار التلويح بتعزيز القدرات العسكرية والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة.