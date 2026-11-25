كتب نسيم قبها: في زحام المؤتمرات الدولية التي تتكاثر كالفطر في كل خريف، حيث تُصاغ البياناتُ بعنايةٍ وتُصفَّق لها الوفودُ ثم تُطوى في أدراج النسيان، ثمة صوتٌ يخرج من أديس أبابا ليس كغيره؛ صوتٌ لا يطلب للمعلمين تصفيقًا، بل يطالب لهم بسلطةٍ. من قلب الاتحاد الأفريقي، وفي منتدى الحوار الخامس عشر لسياسات المعلمين، يقف الزميل رفعت صباح — رئيس الحملة العالمية للتعليم — ليقلب الطاولة على طريقة تفكيرنا في التعليم: ليس سؤالًا عن كيف نُصلح المدرسة، بل عن كيف نُعيد للإنسان كرامته عبر المدرسة.

إن المتأمّل في مداخلة الصباح يدرك أنه لا يتحدث عن «تطوير مهني» بالمعنى البيروقراطي الضيق — ورشٌ تدريبية، ساعاتٌ معتمدة، شهاداتٌ تُعلّق على الجدران — بل عن تحوّلٍ وجودي في مكانة المعلم. فهو يرفض أن يكون المعلم «موضوعًا» للسياسات التربوية، ويصرّ على أن يكون «صانعًا» لها. وهذا تجاوزٌ فلسفي عميق: أن تنتقل من منطق «تمثيل المعلمين استشاريًا» إلى منطق «الشراكة الحقيقية في القرار». الفرق بينهما كالفرق بين من يُستشار ثم يُتجاهل، ومن يجلس على طاولة الصياغة فيُعيد تشكيل الأولويات.

لكن الأشدّ إثارةً في طرحه هو ذلك الربطُ الجسور بين الكرامة والسيادة المعرفية. فالمعلم، في تصوّره، ليس ناقلًا للمعرفة يُعاد تدويره، بل منتجًا لها، وباحثًا ميدانيًا يصوغ الممارسات التربوية من رحم الواقع لا من فوق بروج النظرية. وهنا معايرةٌ صريحة للتقليدي: التعليم ليس أنبوبًا يصبّ المناهج في رؤوس المتعلمين، بل مختبرًا إنسانيًا للتفكير النقدي والمواطنة العالمية.

ولا يغفل الصباح عن سؤال العصر: الذكاء الاصطناعي. لكنه لا يقع في فخّ الانبهار ولا في فخّ الرعب. يدعو إلى تأهيل المعلمين والمتعلمين للتعامل معه بوعيٍ نقدي، محذّرًا من أن الاعتماد غير النقدي عليه قد يُضعف التفكير المستقل والكتابة والتحليل والإبداع. إنها دعوةٌ إلى استخدام التكنولوجيا دون أن نُستخدم؛ إلى أن يبقى الإنسان سيد الأداة لا خادمها. وفي هذا دفاعٌ مستتر عن العلوم الإنسانية والاجتماعية بوصفها بوصلةً أخلاقيةً للتطور التقني، لا رفاهيةً فكرية.

ثم يأتي جوهر الرسالة: التعليم حقٌّ إنساني أساسي، تتحمّل الحكومات مسؤوليته وتمويله، وليس سلعةً تخضع لمنطق السوق والربحية وتقليص الإنفاق العام. هنا يضع صباح إصبعه على الجرح النازف: حين يُختزل التعليم في خدمةٍ تُشترى وتُباع، فإننا لا نُصلحه بل نُهينه. وحين تُقصى الكرامة الإنسانية والعدالة والتفكير النقدي من أسس التعليم، فإننا نُخرّج آلاتٍ لا مواطنين.

إن رؤية الصباح الناطقة لما بعد ٢٠٣٠ ليست أجندةً تقنية، بل مشروعًا حضاريًا لاستعادة إنسانية التعليم. وهي رؤية تستحق التوقف عندها طويلًا، لأنها لا تُجمّل الواقع بل تُشخّصه، ولا تُطارد الشعارات بل تُطالب بالحقوق.

أما الشكر، فليس مكانه هنا شكرًا بالمعنى المتعارف عليه؛ فالزميل رفعت صباح لا يفعل شيئًا خارج حدود مهمته، بل هو يؤدي واجب منصبه بصفته رئيسًا للحملة العالمية للتعليم. غير أن الأداء يختلف عن الأداء، والواجب يختلف عن الواجب. فليس كل من حمل رايةً رفعها، وليس كل من أدى أمانةً أتقنها. وما فعله صباح في أديس أبابا لم يكن تنفيذًا حرفيًا لجدول أعمال مؤسسة، بل كان إعادةَ صياغةٍ لروح المهمة نفسها: أن يتحول الخطاب التربوي من فقه الإجراءات إلى فلسفة الكرامة، وأن ينتقل التبني المؤسسي من بيانات تُكتب إلى مواقف تُشكّل الوعي.

لذا، لا نُشكره لأنه فعل ما كان عليه أن يفعله، بل نُحيّي فيه تلك القدرة النادرة على أن يُحوّل «الواجب الوظيفي» إلى «موقف حضاري»، وأن يجعل من منصبه منبرًا لا لتمرير الأوراق، بل لشقّ طريقٍ فكري جديد. إننا لا نُثقل عليه بالشكر، بل نُشاركه العبء؛ لا نُصفّق له من مقاعد المتفرجين، بل ننضم إلى صفه كرفاق طريقٍ يدركون أن استعادة إنسانية التعليم ليست حملةً موسمية، بل مسيرةٌ طويلة تحتاج إلى من يحمل المشعل بيدٍ ثابتة وعينٍ على الأفق.

شكرًا لزميل التعليم العالمي رفعت صباح، لا على أدائه الوظيفي، بل على أنه يذكّرنا — في كل منبرٍ يقف عليه — أن المعلم ليس بندًا في الميزانية، بل ضمير الأمة ومهندس وعيها. وحين نُعيد للمعلم كرامته وسيادته المعرفية، فإننا لا نُصلح مهنةً فحسب، بل نُعيد للإنسانية بوصلتها.